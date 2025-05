Motorista se envolve em acidente com morte e descobre que vítima era seu sobrinho

Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta tirou a vida de um jovem na noite do último sábado (03). A situação foi registrada no município de Mandaguaçu, região Norte do Paraná. O que o motorista do utilitário não imaginava é que o motociclista era seu sobrinho.

De acordo com as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu em uma estrada rural que liga o município de Mandaguaçu ao Distrito de Pulinópolis e envolveu uma motocicleta e uma caminhonete Ford F1000. Após colidir contra a motocicleta, a caminhonete ainda bateu em um poste.

As equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento ao acidente, mas quando chegaram ao local o jovem de 28 anos já estava morto. Ao averiguar os documentos da vítima e do motorista da caminhonete, os socorristas descobriram que o motorista é tio do condutor da moto.

Frente aos fatos, o motorista da caminhonete foi levado ao hospital para receber atendimento médico, enquanto o corpo do sobrinho foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente serão investigadas.