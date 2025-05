GIRO PARANÁ

As Cataratas do Iguaçu estão entre os finalistas do World Travel Awards 2025, concorrendo ao título de Principal Atrativo Turístico da América do Sul. Foto: Reprodução/Internet

Oscar do Turismo

As Cataratas do Iguaçu estão entre os finalistas do World Travel Awards 2025, concorrendo ao título de Principal Atrativo Turístico da América do Sul. A Maravilha Mundial da Natureza disputa com destinos como Machu Picchu e o Cristo Redentor. O prêmio é considerado o “Oscar do Turismo Mundial”.

Queijos do Paraná

A segunda edição do Prêmio Queijos do Paraná, que acontece nos dias 29 e 30 de maio no Museu Oscar Niemeyer, já bateu recorde com 515 queijos inscritos. O evento celebra a excelência da produção queijeira do estado, com apoio do IDR-Paraná e outras instituições. O Paraná é o segundo maior produtor de leite do Brasil, com destaque crescente no setor de queijos.

Cursinho popular

A UEPG abriu inscrições para seu Cursinho Popular, gratuito e voltado a estudantes da rede pública em vulnerabilidade social. As aulas começam em 2 de junho e preparam para vestibulares e o PSS. O projeto também oferece experiência docente a licenciandos da universidade.

Descentralização penal

O governador Ratinho Júnior propôs, em palestra no Secovi-SP, que os estados tenham autonomia para criar suas próprias leis penais. A medida exigiria uma emenda constitucional, transferindo parte da competência penal da União para os estados. Segundo ele, isso permitiria punições mais duras e respostas mais rápidas à criminalidade.

Descentralização penal II

Ratinho Júnior afirmou que a descentralização penal teria apoio da sociedade e do legislativo estadual. Como exemplo, citou penas mais severas para crimes como feminicídio e roubo de celular. Para o governador, o problema do Brasil não está na prisão, mas na punição branda aos criminosos.

Expoingá 2025

O Governo do Paraná participa da Expoingá 2025, em Maringá, com ações voltadas à inovação, sustentabilidade e segurança no campo. A feira acontece de 8 a 18 de maio e espera mais de 500 mil visitantes. O evento destaca o tema “O Agro Conecta”, promovendo o fortalecimento do agronegócio.

Expoingá 2025 II

Entre as atrações do governo na Expoingá estão a Fazendinha, projetos da Sanepar, Copel, Adapar e universidades estaduais. Também serão apresentados programas de educação, turismo e tecnologia. A participação reforça a integração entre campo e cidade e incentiva o desenvolvimento rural sustentável.

Cidadão Benemérito

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o título de Cidadão Benemérito para o médico oftalmologista Artur José Schmitt, destacado por sua contribuição à saúde ocular e à formação de novos profissionais. Em outro projeto, foi proposta a denominação de Orlando Antoniolli para o viaduto no cruzamento da Avenida Brasil com a BR-376, em Sarandi, em reconhecimento ao legado social e comunitário do pioneiro.

Mega Sena

Oito apostas do Paraná acertaram a quina da Mega-Sena no sorteio de terça-feira (6) e cada uma levará R$ 33.331,53. Nenhum jogador acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulado pode chegar a R$ 38 milhões na quinta-feira (8). Sete apostas de Cascavel acertaram a quadra e vão receber R$ 832,15.

Mais cadeiras

A Câmara aprovou projeto que amplia para 531 o número de deputados federais a partir de 2027. O texto evita a perda de cadeiras de estados, como o Nordeste, e será analisado pelo Senado. A mudança responde a decisão do STF e ao crescimento populacional registrado pelo Censo.

E no Paraná?

Com a aprovação da nova lei complementar que amplia o número de parlamentares, o Paraná poderá ganhar uma vaga adicional tanto na Câmara dos Deputados quanto na Assembleia Legislativa. Com isso, a bancada federal do estado passaria de 30 para 31 deputados, enquanto o número de cadeiras na Assembleia Legislativa aumentaria de 54 para 55.