Produtores rurais de São José da Boa Vista vão receber curso para emissão da Nota Fiscal Eletrônica

Com a chegada obrigatória da Nota Fiscal Eletrônica para produtores rurais de todo o Estado do Paraná cada vez mais próxima, a maioria dos municípios estão capacitando seus produtores para emitir corretamente a nota em sua nova modalidade. Em São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro, esta capacitação está prestes a acontecer, e é uma oportunidade aberta para todos os produtores do município.

Em uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), a prefeitura do município realizará a o Curso de Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural no final deste mês. De acordo com a programação, que foi divulgada na última segunda-feira (05), o curso acontecerá nos dias 26 e 27, com duas turmas que serão separadas por períodos.

Segundo a organização do curso, a primeira turma participará da capacitação no período da manhã, entre as 07h30 e 12h00. Já a segunda turma, realizará o curso no período da tarde. Neste período, a capacitação começará às 12h30, com previsão de término para as 17h00. Os horários seguirão durante os dois dias de curso.

Para os produtores rurais de São José da Boa Vista, que se interessarem em participar do curso, basta ir ao Sindicado Rural do município, ou entrar em contato pelo telefone através do (43) 3565-1142 e tirar suas dúvidas.