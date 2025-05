Acidente entre carro e carreta deixa idoso ferido

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma carreta deixou um idoso ferido no início da noite desta terça-feira (06). A situação foi registrada na rodovia PR-160 no trecho que passa por Figueira, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 18h30 e envolveu um automóvel VW Gol e uma carreta Volvo FH. Conforme os relatos colhidos no local, após a colisão o homem de 67 anos que dirigia o automóvel ficou ferido. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Figueira. Já o condutor da carreta não se feriu.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso e os veículos foram liberados aos responsáveis.