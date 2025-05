Julgamento de vereador assassinado em Santana do Itararé começa na semana que vem

A Justiça de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, marcou para semana que vem a primeira audiência do julgamento sobre o assassinato do vereador eleito João Garré, de Salto do Itararé. Ele foi morto em novembro do ano passado na casa de seus pais no município de Santana do Itararé e o crime teria sido encomendado.

Conforme as informações do inquérito policial que foi encaminhado à Justiça, João Domiciano Neto, mais conhecido como João Garré, foi morto na madrugada do sábado dia 09 de novembro de 2024. Ele estava na casa dos seus pais, em Santana do Itararé, quando um homem armado invadiu a residência e disparou contra o vereador que havia sido eleito nas eleições de outubro do mesmo ano. Um comparsa ficou do lado de fora vigiando o local enquanto o outro executava o crime. O corpo da vítima foi encontrado por sua esposa.

Equipes da Polícia Civil e Militar foram acionadas logo após o crime e deram início as diligências para apurar a motivação e identificar os autores do homicídio. Através da análise de imagens de câmeras de vigilância, os investigadores identificaram dois suspeitos e o automóvel que foi utilizado por eles para fugir do local.

Já na tarde do sábado, equipes da Rotam se depararam com o veículo utilizado pelos criminosos na região do bairro Uberaba, em Curitiba. Eles resistiram a tentativa de abordagem e entraram em confronto com a PM. A dupla acabou morrendo na ocasião.

Além de identificar os executores de João Garré, as investigações ainda revelaram detalhes ainda mais horripilantes sobre o caso. Conforme as informações divulgadas pelo delegado responsável pelo inquérito policial na época, Huarlei Oliveira, o crime foi encomendado por Odair José Carvalho da Silva, o Nenê da Ambulância, ex-vereador que não foi eleito e se tornou suplente de João Garré, eleito com 133 votos.

“As investigações revelaram que o crime foi encomendado pelo primeiro suplente da vítima, que teria agido motivado por desavenças políticas. Além disso, o filho do suplente teria participado das negociações para a contratação dos executores”, explicou o delegado da PCPR Huarlei Oliveira.

Além de Nenê, a Polícia Civil também realizou a prisão do seu filho que seria o responsável por contratar os atiradores que mataram João Garré. Pai e filho foram presos no dia 18 de novembro em um hotel em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. Os dois permanecem presos preventivamente até o momento.

Seis meses após o crime, o processo deve ter sua primeira audiência que está marcada para próxima segunda-feira (12), às 14h00, no Fórum de Wenceslau Braz, comarca responsável por Santana do Itararé, local do crime. A audiência deve contar com interrogatório dos suspeitos, oitiva de testemunhas, apresentação da defesa e das denúncias por parte do Ministério Público.