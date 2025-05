Pesquisa online permite que moradores de Jundiaí do Sul demonstrem sua satisfação com serviços públicos

Entender as demandas, ouvir opiniões e, principalmente, receber a aprovação dos moradores, são algumas das preocupações que as prefeituras normalmente possuem. Entre as mais variadas formas de descobrir se a população está satisfeita ou não com os serviços públicos, muitas prefeituras adotam métodos práticos e rápidos para garantir que todos opinem. Em Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro, isso está acontecendo através de um formulário online, onde os moradores podem apontar seus níveis de satisfação com os serviços ofertados pela prefeitura.

Divulgado oficialmente na última segunda-feira (05), o formulário possui diversos questionamentos, todos voltados para as áreas públicas dos serviços prestados. Variando entre assuntos da saúde, educação, limpeza do município e outros, o questionário dá a oportunidade para que os moradores possam demonstrar se estão totalmente satisfeitos ou não com a qualidade dos serviços prestados.

Entre as perguntas do questionário, estão sobre a satisfação dos moradores com o serviço de coleta de resíduos sólidos, com o Ensino Público, com a Saúde, com a limpeza pública, com a Assistência Social, com o atendimento das ouvidorias do município e até mesmo com o site onde constam todas as informações e transparências da prefeitura. Para todas as perguntas, as respostas são objetivas e claras.

De modo geral, as opções de resposta contam com “satisfeito”, “muito satisfeito”, “neutro”, “insatisfeito” ou “muito insatisfeito”. Contando com apenas oito perguntas, o formulário busca a participação da população, que deve demonstrar suas opiniões sobre os serviços, auxiliando a administração a buscar melhoras nos setores em que os moradores mais estiverem insatisfeitos.

Para participar da pesquisa, o processo é simples. Basta acessar o site da prefeitura no seu navegador e acessar a aba da Pesquisa de Satisfação dos Usuários dos Serviços Públicos, ou acessar a página diretamente AQUI. Após preencher o formulário, basta clicar no botão enviar e fechar a página.