GIRO PARANÁ

Dia D de Multivacinação

O Governo do Paraná promove neste sábado (10) o Dia D Estadual de Multivacinação, das 8h às 17h, com a meta de aplicar 300 mil doses de vacinas, incluindo gripe, Covid-19, febre amarela e sarampo. A ação envolve mais de 10 mil profissionais da saúde e conta com apoio do Cosems e Ministério da Saúde. Também estará disponível a vacina contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em 217 municípios.

Dia das Mães

O Dia das Mães deve aquecer o comércio no Paraná, com 66,6% dos consumidores planejando comprar presentes, segundo pesquisa da Fecomércio PR e Sebrae/PR. A data é a segunda mais importante para o varejo, atrás apenas do Natal. Entre as mães ouvidas, 92,1% esperam ser presenteadas neste mês de maio.

Ministra paranaense

A assistente social Márcia Lopes, de Londrina (PR), é a nova ministra das Mulheres no governo Lula. Ela tomou posse nesta segunda-feira (5), em cerimônia no Palácio do Planalto. Ex-ministra do Desenvolvimento Social em 2010, Márcia é formada pela UEL, onde também foi professora, e tem mestrado pela PUC-SP.

Viaje Paraná

As inscrições para empresários participarem como coexpositores no estande do Viaje Paraná nas feiras Fiexpo (Costa Rica) e EBS (São Paulo) foram prorrogadas até 7 de maio. A ação visa ampliar o tempo para interessados no setor MICE, que engloba negócios e eventos. Mais de 20 empresários já se candidataram para as duas feiras.

Viaje Paraná II

A Fiexpo Latin America e a EBS são oportunidades estratégicas para empresários do turismo e eventos. Os eventos reúnem compradores internacionais e promovem milhares de reuniões de negócios. O Viaje Paraná busca ampliar a visibilidade do estado no mercado MICE.

Sem Desconto

Após a Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que identificou fraudes de R$ 6 bilhões em cobranças ilegais no INSS, o Procon-PR alerta aposentados e pensionistas a conferirem seus extratos de benefício. A recomendação é que cancelem, pelo aplicativo Meu INSS, descontos de associações ou sindicatos não reconhecidos.

Seleção

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) abriu inscrições para processo seletivo de contratação temporária de professores. São 33 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para diversos cursos. As inscrições vão até 15 de maio, pelo site da UEPG.

Mais Emprego

Mais de 300 cidades paranaenses registraram saldo positivo na geração de empregos formais entre janeiro e março. Foram abertas 46.516 novas vagas com carteira assinada no período. O resultado representa crescimento de 33,9% em relação ao mesmo trimestre de 2023. Curitiba, Maringá, Cascavel e Londrina lideraram o ranking. Os dados são do Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho.

Maio Amarelo

O Maio Amarelo 2025 no Paraná foca na redução de acidentes com o tema “Paz no trânsito começa por você”. A campanha promove ações educativas e reforça a fiscalização nas rodovias. O Estado defende revisão de velocidades em vias urbanas e rodovias estaduais. Curitiba já estuda a medida para o segundo semestre. Técnicos apontam que o impacto pode ser positivo na redução de mortes.

Dívida Ativa

O Paraná recuperou R$ 995 milhões da dívida ativa em 2024, o maior valor da história. O montante representa aumento de 31% em relação a 2023. Foram 434 mil dívidas quitadas por 163 mil contribuintes. O uso de inteligência artificial agilizou a cobrança dos débitos. A Procuradoria-Geral do Estado coordenou a iniciativa.

Protagonismo

O deputado Ricardo Barros (PP) afirmou que a federação União Progressista será protagonista na sucessão estadual de 2026. Segundo ele, a base está unida e com nomes prontos para disputar. Barros ressaltou sua experiência e articulação nacional.

Seguro

As indenizações do Seguro Transportador no Paraná somaram R$ 154,4 milhões nos 12 meses até fevereiro de 2025, um aumento de 31,2%, segundo a CNseg. O seguro cobre prejuízos a cargas durante o transporte. O Paraná é o 4º estado com mais roubos de carga, segundo dados do SINESP.