Homem ameaça ex-mulher, acaba preso e tem moto apreendida

Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (05) após ameaçar sua ex-mulher e o atual namorado dela. Além disso, ele acabou tendo sua moto apreendida. O caso foi registrado no município de São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 17h00 os policiais foram informados que uma mulher e seu namorado estavam sendo ameaçados. Diante do chamado, os agentes foram até a região do bairro Água da Campina, zona rural, para averiguar a situação.

No local, assim que percebeu a chegada dos policiais o suspeito tentou fugir, mas acabou sendo contido e preso. Além disso, os agentes constataram que a motocicleta apresentava pendências administrativas e a mesma foi apreendida.

Frente aos fatos, o suspeito foi encaminhado para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.