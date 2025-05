Ratinho Junior apresenta desempenho econômico do Paraná a investidores em São Paulo

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, participou nesta terça-feira (6) de uma série de compromissos em São Paulo voltados à atração de investimentos para o estado. Durante palestra realizada no UBS Bank, ele apresentou dados sobre o desempenho econômico do Paraná a um grupo de investidores de alto nível. Também se reuniu com representantes do setor imobiliário no Secovi-SP.

Ratinho Junior destacou que o Paraná foi o estado com o maior crescimento da atividade econômica no país, registrando um avanço de 8,1% em fevereiro na comparação com o mês anterior, segundo o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) do Banco Central. O resultado foi o dobro da média nacional, que ficou em 4,1%.

De acordo com o governador, o desempenho é reflexo de uma política de governo voltada ao diálogo com o setor produtivo e à redução da burocracia. Entre as ações mencionadas, está o decreto de Baixo Risco, que dispensou mais de 700 atividades econômicas da exigência de alvarás. Desde 2019, o Paraná atraiu mais de R$ 300 bilhões em investimentos privados, evidenciando a confiança do empresariado.

Outro ponto abordado foi o fortalecimento do agronegócio. O Paraná é um dos maiores produtores de alimentos do Brasil, com destaque para a proteína animal. Entre 2014 e 2024, o número de países que importam produtos paranaenses subiu de 153 para 176. Em 2023, as exportações de alimentos e bebidas geraram US$ 14,2 bilhões em receita. A estratégia do governo tem sido focar na industrialização dos produtos agropecuários, agregando valor para o mercado externo.

O governador também mencionou programas como o Casa Fácil, voltado à construção de moradias, e grandes obras de infraestrutura. A Ponte de Guaratuba, no Litoral, já atingiu 50% de execução, com investimento estadual de R$ 386,9 milhões. Outro destaque é o programa de concessões rodoviárias, o maior da América Latina, que abrangerá 3,3 mil quilômetros de estradas em todo o estado.

O UBS Group, anfitrião do evento, é o maior banco de gerenciamento de patrimônio do mundo e opera em mais de 50 países.