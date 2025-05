Denúncia anônima ajuda a prender procurado por homicídio

Um homem que estava foragido da Justiça pelo crime de homicídio foi preso na manhã desta terça-feira (06) no município de Ribeirão Claro após a equipe da Polícia Militar receber uma denúncia anônima informando seu paradeiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam uma denúncia anônima informando que um homem procurado pelo crime de homicídio estaria em uma residência situada ao bairro São Sebastião. Com isso, os agentes foram até o endereço informado, mas ao perceber a presença das viaturas, o suspeito fugiu para uma área de mata.

No decorrer das diligências, os policiais foram informados que o suspeito havia sido visto na região do Trevo da Cachoeira. No local, os agentes desconfiaram de um mototaxista que apresentava atitude suspeita e, ao averiguar a situação, encontraram o indivíduo procurado nos fundos de uma residência.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado ao Sistema Penitenciário para cumprir a pena de 12 anos de reclusão.