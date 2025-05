Governo libera recursos para sinalização viária em cinco municípios da região

O governo do Paraná deu início nesta semana as ações da campanha de conscientização do “Maio Amarelo”. Além do foco na orientação dos motoristas e pedestres para tornar o trânsito mais seguro para todos, também foram liberados recursos para que 55 municípios possam investir em sinalização viária. Nesta lista, cinco cidades são da região do Norte Pioneiro.

Neste ano, a campanha tem como slogan o tema “No seu caminho pode ter uma vida”, visando mostrar os perigos e problemas causados devido ao excesso de velocidade. As ações serão divulgadas em diferentes meios de comunicação com o objetivo de alcançar o máximo de pessoas possível.

Além do lançamento da campanha também foram liberados R$ 14,7 milhões através do Detran para que 55 municípios paranaenses possam investir em obras de sinalização viária como a instalação e regulamentação de placas, pintura do pavimento e faixas de pedestres, sinalização de estacionamento entre outros. Na região do Norte Pioneiro, foram contempladas as cidades de Bandeirantes, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro e Santo Antônio da Platina.

O vice-governador, Darci Piana, falou sobre a importância dos recursos para as cidades. “Estamos investindo um recurso alto para evitar os acidentes, que têm causado grandes aborrecimentos nas famílias e trazem um grande problema para o Estado. Estamos ajudando os municípios a fazerem a sua parte e convocando a iniciativa privada e as entidades da sociedade civil organizada para nos ajudar e fazer com que essas mortes no trânsito diminuam no nosso Estado”, disse.