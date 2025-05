Conta de luz ficará mais cara em maio; veja como economizar

A conta de luz vai pesar um pouco mais no bolso dos brasileiros neste mês de maio. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou que a bandeira tarifária será amarela, o que significa uma cobrança extra na taxa de luz utilizada nas casas. Desde dezembro do ano passado, estava em vigor a bandeira verde, que não trazia custo adicional.

De acordo com o anúncio da ANEEL, neste mês as tarifas devem subir, e bastante, tendo em vista que, por conta da mudança tarifária, haverá uma cobrança extra de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, mudando significativamente o cenário econômico das famílias brasileiras, especialmente aquelas que sobrevivem com salários mais baixos e, em sua maioria, já sofrem com a taxa cobrada normalmente.

A mudança, segundo a Aneel, acontece por conta da diminuição das chuvas com o fim do período chuvoso e o começo do tempo mais seco no país. Isso afeta a produção de energia nas hidrelétricas, que são as mais baratas. Com menos água nos reservatórios, pode ser necessário acionar as termelétricas, que produzem energia mais cara.

“Com o fim do período chuvoso, a previsão de geração de energia proveniente de hidrelétrica piorou, o que nos próximos meses poderá demandar maior acionamento de usinas termelétricas, que possuem energia mais cara”, explicou a Aneel.

Diante desse cenário, economizar energia é mais importante do que nunca, e algumas atitudes que podem parecer simples no dia a dia, podem ajudar a evitar uma conta de energia muito mais alta no final do mês.

Uma das principais atitudes que podem fazer a diferença no final do mês é desligar os aparelhos eletrônicos da tomada. Mesmo desligados, aparelhos como TVs, computadores, micro-ondas e carregadores continuam consumindo energia no modo “standby”, e impulsionam o aumento da conta de energia como se estivessem sendo utilizados. Com isso é de extrema importância desliga-los da tomada enquanto não estiverem sendo utilizados.

Evitar lâmpadas acesas durante o dia, aproveitando a luz solar também é uma das medidas que podem auxiliar a aliviar a conta de energia. Além disso, com a correria do dia a dia, pode ser comum que algumas pessoas acabem esquecendo lâmpadas acesas durante todo o dia, o que aumenta ainda mais a conta.

Apesar de serem as mais comuns, as lâmpadas incandescentes são as mais consumistas de energia. Especialistas apontam que as lâmpadas de LED consomem até 80% menos energia que as antigas, além de terem uma durabilidade ainda maior. Apesar de custarem um pouco mais, acabam sendo mais viáveis no final das contas.