GIRO PARANÁ

Recursos

O Governo do Paraná transferiu R$ 6,11 bilhões aos municípios entre janeiro e abril de 2025, crescimento de 8,89% em relação a 2024. O aumento foi impulsionado principalmente pelo IPVA, que arrecadou R$ 2,56 bilhões. Os recursos podem ser aplicados em áreas como saúde, educação e segurança.

Recursos II

Somente em abril, os repasses estaduais às prefeituras paranaenses somaram R$ 1,348 bilhão. O ICMS foi o principal responsável, com R$ 946 milhões, seguido pelo IPVA e outras fontes. Curitiba, Araucária e Londrina lideram o ranking de cidades que mais receberam recursos.

Vagas de emprego

O Paraná inicia a semana com 22.578 vagas de emprego com carteira assinada nas Agências do Trabalhador. As principais oportunidades são para alimentador de linha de produção, magarefe e operador de caixa. Cascavel, Curitiba, Campo Mourão e Londrina concentram a maior parte das vagas.

Queijos do Paraná

A cerimônia de premiação da 2ª edição do Prêmio Queijos do Paraná está marcada para o próximo dia 30, em Curitiba. O evento destaca a qualidade e a diversidade da produção queijeira no estado, que conta com presença da cadeia de lácteos em todos os 399 municípios paranaenses.

Queijos do Paraná II

De acordo com Ágide Eduardo Meneguette, presidente da Faep o estado produz, em média, 13 milhões de litros de leite por dia, sendo cerca de 6 milhões destinados à fabricação de queijos. “Fomentar para que os produtores possam agregar valor à sua produção faz parte da missão da Faep”, afirmou.

Mais Médicos

O novo edital do Programa Mais Médicos, lançado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (5), contempla o estado do Paraná com 158 vagas de reposição, distribuídas em 106 municípios. A iniciativa visa fortalecer a Atenção Primária à Saúde, ampliando o acesso à assistência médica em regiões de maior vulnerabilidade social e em áreas remotas do estado.

Mais Médicos II

Foram divulgadas 3.174 vagas para o programa Mais Médicos, visando fortalecer a atenção primária em regiões vulneráveis. As inscrições estão abertas até o dia 8 de maio e são destinadas a médicos brasileiros e estrangeiros com registro no Brasil. O programa oferece incentivos para profissionais que optarem por atuar em localidades de difícil acesso, além de bonificações para aqueles que permanecerem por mais tempo no programa.

Desenvolvimento

O secretário Márcio Nunes (Agricultura) esteve na Ocepar e destacou a importância das cooperativas para o desenvolvimento do Paraná. “As cooperativas, organizam o meio rural e o Paraná se transforma hoje no supermercado do mundo. E se somos o supermercado do mundo, o lugar que mais produz por metro quadrado do mundo, pode ter certeza de que o cooperativismo teve uma importância muito grande”, disse Nunes na reunião com o presidente da Ocepar, José Roberto Ricken.

Desafio

Apesar de indicadores positivos como renda recorde, baixo desemprego e aumento do crédito, a economia brasileira enfrenta desafios para manter o ritmo de crescimento (3,4% no ano passado). A equipe do ministro Fernando Haddad (Fazenda) estima que o PIB subirá 2,3% este ano, o Banco Central projeta 1,9% e o boletim Focus, aponta para 2%. Mas essas projeções ainda não incorporam o efeito do tarifaço da gestão Donald Trump, que tem forte reflexo nas transações comerciais no mundo.

Games Brasileiros

O setor de jogos eletrônicos no Brasil está em expansão – o maior mercado na América Latina e 10º do planeta. A consultoria Newzoo, especializada em dados sobre jogos, apontou US$ 2,6 bilhões de receitas em 2023. A expectativa para 2025 é que o Brasil alcance US$ 3,5 bilhões. Enquanto isso, o mercado global já ultrapassou US$ 200 bilhões em 2023. Segundo previsões, até 2026, a indústria mundial de games deverá faturar acima de US$ 320 bilhões.

Semana S

De 10 a 18, a CNC realiza a Semana S que levará cidadania e entretenimento aos cidadãos, além de palestras para incentivar o desenvolvimento e a inovação do comércio e dos serviços no país. No Paraná, a semana será realizada pela Fecomércio, sindicato, Sesc e Senac em 33 cidades paranaenses. “Nos unimos a uma ação nacional em um trabalho extraordinário, relevante que impacta milhares de vidas”, pontua o presidente da Fecomércio e vice-governador Darci Piana.