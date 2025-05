DAF Caminhões anuncia investimento de quase R$ 1 bilhão para ampliar fábrica em Ponta Grossa

A DAF Caminhões anunciou um novo ciclo de investimentos em sua unidade industrial localizada em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A montadora vai aplicar R$ 950 milhões até 2029 para ampliar a capacidade produtiva da planta e incluir um novo modelo de caminhão em sua linha de montagem. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (30), durante encontro da diretoria da empresa com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, no Palácio Iguaçu.

A fábrica da DAF em Ponta Grossa é a primeira da companhia fora da Europa e iniciou suas operações em 2013. Atualmente, conta com 1.050 colaboradores em dois turnos e capacidade para produzir até 50 caminhões por dia. Em 2023, a unidade atingiu a marca de 40 mil veículos produzidos. Com o novo investimento, a planta passará a contar com tecnologia semelhante à utilizada pela montadora em sua unidade na Bélgica.

O projeto de ampliação se soma a outros aportes já realizados anteriormente. Em 2021, a DAF iniciou uma etapa de expansão com o apoio do programa Paraná Competitivo, que oferece incentivos fiscais a empresas que investem no estado. Em 2018, a montadora aplicou R$ 60 milhões para a implantação de uma linha de montagem de motores, além de ter construído um centro de distribuição de peças com 15 mil metros quadrados.

O complexo industrial da DAF em Ponta Grossa ocupa uma área de 2,3 milhões de metros quadrados às margens da PR-151 e é considerado o maior do grupo no mundo. Os caminhões produzidos na unidade são destinados ao mercado interno e também exportados para países da América do Sul, como Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Suriname. A empresa prevê ainda a expansão das exportações para a Argentina nos próximos anos.