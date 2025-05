Treinador de Jaboti é convocado para a Seleção e registra momentos ao lado de Falcão

A Seleção Brasileira de Futsal está no país da Colômbia participando de uma série de amistosos preparatórios contra seleções de outros países. Representada pela Seleção Arapotiense de Futsal (AMF), a Seleção conta com mais um reforço do Norte Pioneiro. Além de atletas, do técnico Fabiano Aparecido Ferreira, que é de Arapoti, e de mais integrantes, a equipe técnica agora conta com Selmo Carvalho dos Santos, coordenador de um projeto de futsal da cidade de Jaboti, que foi convocado para ser o novo auxiliar técnico da Seleção.

Selmo é treinador de futebol e futsal há quase 20 anos e, em toda a sua carreira, esta é a primeira vez em que é convocado para integrar a Seleção Brasileira de Futsal. Para ele, a experiência é única, e vem acompanhada do sentimento de orgulho pelo reconhecimento do seu trabalho. “É muito legal estar aqui, representando nossa nação. É uma baita experiência”, disse Selmo à reportagem da Folha.

“Trabalho com futebol e futsal desde 2006. Já ganhei 33 títulos oficiais e, ter esse reconhecimento do trabalho de uma vida toda, sendo convocado para a Seleção, se resume no sentimento de orgulho”, enfatizou o treinador contando um pouco sobre sua carreira.

O vídeo foi enviado por Selmo à reportagem da Folha. Confira no canal da Folha.

Com 48 anos de idade, Selmo está acompanhado a agenda de amistosos do Brasil contra outros países na Colômbia. Desde a última sexta-feira (02) em solo colombiano, a experiência tem sido única para o treinador, e a surpresa maior foi saber que uma das maiores lendas do futsal brasileiro estaria nos jogos. “Saber que o Falcão estaria conosco foi bacana demais”, expressou Selmo.

Eleito quatro vezes o melhor jogador do mundo e apelidado como o “Lendário Rei do Futsal”, Falcão está participando dos amistosos e defendendo as cores brasileiras na Colômbia, ao lado de Selmo. Nas redes sociais, Selmo divulgou diversas imagens ao lado do ícone brasileiro, que fez um vídeo enviando um abraço aos moradores de Jaboti.

“Fala rapaziada de Jaboti, Falcão passando para mandar um abraço para todos. Um agrade abraço e tamo junto”, disse o ídolo do futsal brasileiro ao lado de Selmo.

Selmo vai permanecer na Colômbia até o dia 12 deste mês, quando os amistosos da Seleção Brasileira terminam e os brasileiros voltam para a casa. O período certamente ficará marcado na história de Selmo, que teve a oportunidade de ser auxiliar técnico da Seleção.