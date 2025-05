Homem é encontrado morto dentro de um carro no Norte Pioneiro

Na última segunda-feira (28), a Polícia Militar da cidade de Itambaracá, no Norte Pioneiro, foi acionada para atender a uma ocorrência onde, segundo o solicitante, havia um veículo dentro de um córrego na Estrada Matarazzo e, dentro do veículo, havia o corpo de um homem.

De acordo com o boletim divulgado pela PM, o acionamento aconteceu por volta das 17h38 e, em decorrência, os policiais se dirigiram ao local. Já no local indicado, os policiais encontraram a vítima, já em óbito, e constataram que se tratava de um senhor de 49 anos de idade, morador do município.

Em contato com a polícia, o solicitante contou que havia visto o homem no último domingo (27), quando o mesmo passou por sua residência e solicitou água. Em seguida, segundo os relatos do solicitante, o homem seguiu viagem. Ainda segundo os relatos, o homem aparentava estar embriagado quando passou pela residência do solicitante.

Contudo, na segunda-feira, o solicitante estava passando por uma ponte na Estrada Matarazzo quando notou o veículo, um VW Fusca de cor branca, dentro do córrego. Frente aos fatos, foi acionado o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e o IML, que deram prosseguimento ao atendimento da ocorrência.

Nesta sexta-feira (02), a reportagem da Folha tentou contato com a Polícia Militar de Itambaracá para novas atualizações sobre o caso, mas não conseguiu mais informações até o momento.