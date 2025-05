Idoso de quase 100 anos que estava desaparecido há dois dias é encontrado no Norte Pioneiro

Na tarde desta sexta-feira (02), o senhor Joaquim Serafim da Silva, de 98 anos de idade, morador de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, foi encontrado com vida e bem após ficar mais de dois dias desaparecido. O idoso, que possui algumas debilidades, foi encontrado em uma área rural do município, de difícil acesso.

“Ele está passando por uma avaliação no hospital. Ainda não sabemos o que de fato aconteceu”, disse Maiara Cristina, neta do idoso, à reportagem da Folha.

Seu Quincas, como é conhecido na cidade, havia saído de casa logo pela manhã da última quarta-feira (30) e, desde então, não havia sido mais visto, gerando grande preocupação entre os familiares. Segundo apurações da reportagem da Folha, seu Joaquim saiu de casa quando todos ainda estavam dormindo, e desapareceu logo em seguida.

Contudo, após buscas incessantes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, seu Joaquim foi encontrado por volta das 15h10 desta sexta-feira em uma área de difícil acesso. Segundo informações divulgadas nas redes sociais, o lugar se trata de uma área rural próxima ao município, envolta pelas matas.

De acordo com as informações, os policiais haviam conseguido imagens de que o idoso passou por um bairro próximo, e decidiram entrar na área rural. Quando passavam por uma estrada, Joaquim começou a gritar por socorro e os policiais o ajudaram.

Segundo informações apuradas pela reportagem da Folha, Joaquim está no hospital neste momento, passando por avaliações. Conforme as apurações da reportagem, a família ainda não descobriu o motivo do idoso ter desaparecido.