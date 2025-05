GIRO PARANÁ

A construção da Ponte de Guaratuba atinge 50% de execução, com R$ 386,9 milhões investidos pelo Governo do Paraná. Foto: Jonathan Campos/AEN

Ponte de Guaratuba

A construção da Ponte de Guaratuba atinge 50% de execução, com R$ 386,9 milhões investidos pelo Governo do Paraná. A obra já revela boa parte do traçado de 1.244 metros. Mais de 600 trabalhadores atuam na estrutura, que já consumiu 2 mil toneladas de aço e 14 mil m³ de concreto.

51ª Expoingá

O IDR-Paraná participa da 51ª Expoingá, de 8 a 18 de maio, em Maringá, com o espaço “Fazendinha”, que apresenta a trajetória da Extensão Rural e inovações sustentáveis para o campo. A proposta destaca a importância da conectividade entre o meio rural e a sociedade.

51ª Expoingá II

Na Fazendinha, o público encontrará 11 unidades didáticas com temas como agroecologia, turismo rural, energia renovável e cafeicultura. O espaço promove a valorização da agricultura familiar e mostra como o conhecimento e a tecnologia impulsionam o desenvolvimento sustentável no campo.

Entre os melhores

O Paraná abriu 60.757 vagas formais de emprego no primeiro trimestre de 2025, alcançando o 5.º melhor resultado do Brasil, segundo o Caged. O saldo positivo reflete a diferença entre 571.966 admissões e 511.209 desligamentos no período.

Saldo de emprego

Entre abril de 2024 e março de 2025, o Paraná teve o 3.º maior saldo de empregos do país, com 118.038 vagas abertas. Os setores que mais contrataram no trimestre foram Serviços, Indústria e Construção Civil.

Mês de maio

O mês de maio no Paraná deve ter chuvas abaixo da média e temperaturas ligeiramente acima do normal, segundo o Simepar. A tendência é de dias mais secos e quentes, com poucas entradas de ar frio. O feriado de 1º de Maio foi de tempo estável em todas as regiões do estado.

Audiência Pública

A Assembleia Legislativa fará na segunda-feira, 5, a audiência às 9h30, a audiência pública para debater o combate à poluição sonora, problema que lidera reclamações de perturbação de sossego. A ação marca o Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído (30/4).

Maio Amarelo

A campanha Maio Amarelo chega à 10ª edição em 2025 com ações para reduzir acidentes no trânsito, após aumento de 8,2% nas mortes nas rodovias do Paraná em 2024. Uma sessão na Assembleia Legislativa na terça-feira, 6, marcará a abertura, com foco em conscientização para motoristas, ciclistas e pedestres. Dados mostram crescimento em infrações como excesso de velocidade e embriaguez.

Fábrica

A DAF Caminhões investirá R$ 950 milhões até 2029 em Ponta Grossa, ampliando sua fábrica com apoio do programa Paraná Competitivo. A unidade nos Campos Gerais, que já emprega 1.050 trabalhadores, aumentará sua produção de caminhões para reforçar as exportações sul-americanas. O projeto qualifica a indústria paranaense com tecnologia equivalente à matriz belga.

Acesso à Justiça

O secretário Santin Roveda (Justiça e Cidadania) recebeu o presidente da OAB Paraná, Luiz Fernando Casagrande Pereira, e debateram a proposta voltada ao acesso à justiça para as populações mais vulneráveis do Paraná. Pereira apresentou o projeto que une tecnologia, cidadania e inclusão jurídica. “A proposta, construída com apoio próximo do governador Ratinho Júnior (PSD), vai atender justamente quem mais precisa: pessoas em situação de vulnerabilidade, muitas vezes à margem do sistema judicial”, disse Roveda.

Vice-líder

O deputado Aliel Machado (PV) assumiu a vice-liderança do governo na Câmara, priorizando a aprovação da ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Ele destacou que a medida beneficiará milhões de brasileiros e impulsionará a economia, além de citar a PEC da Segurança Pública como outra pauta urgente. Aliel Machado afirmou que seu papel será de mediação entre governo e sociedade, buscando evitar polarizações e focando em resultados práticos para a população.