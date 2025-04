Homem agride mulher e ameaça matar cachorro após vítima reclamar da instalação de um portão

Uma mulher chamou a polícia após ser agredida e ameaçada de morte por um homem que ela contratou para instalar um portão em sua casa. O fato foi registrado na tarde da terça-feira (29) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 13h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de agressão e ameaça registrada em uma residência situada a Rua José Osvaldo Atizano. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a vítima passou a relatar que contratou um homem de 38 anos para instalar um portão em sua residência, mas ao questionar a qualidade do serviço, o suspeito lhe agrediu causando ferimentos em seu rosto. Além disso, o homem ameaçou quebrar seu carro e matar sua cachorrinha.

Frente aos fatos, os agentes foram até a casa do suspeito que, ao ser questionado sobre a situação, ficou nervoso. Ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.