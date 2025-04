Homem chama a Polícia após seu gato chegar em casa e morrer envenenado

Um homem acionou a equipe da Polícia Militar após seu gato morrer com sinais de envenenamento. A ocorrência foi registrada na noite desta terça-feira (29) em Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 22h00 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de maus-tratos a animais registrada na Rua Salvador Martines Sanches. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, o tutor do animal passou a relatar que um de seus gatos saiu do quintal de sua residência e, aproximadamente 20 minutos depois, o felino voltou passando mal vomitando e morreu. O homem disse que suspeita e envenenamento, mas não soube apontar suspeitos.

Frente aos fatos, a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.