Família procura por idoso de 98 anos que desapareceu em Cornélio Procópio após sair para ir ao cabeleireiro

Portanto, aqueles que tiverem alguma informação do paradeiro do senhor Joaquim Serafim da Silva, mais conhecido como Seu Quinca, devem entrar imediatamente em contato com os filhos do idoso, Juscelino e Janda, através dos telefones (43) 99606-2560 (Juscelino) ou (43) 99921-1931 (Janda).

A reportagem entrou em contato com a neta de Joaquim, Maiara Cristina, que contou que o avô mora na casa de seus tios e que, durante o amanhecer, ele saiu da casa sem que ninguém o visse. “Ele saiu enquanto todos estavam dormindo então não sabemos quais as roupas ele estava usando”, disse.

