GIRO PARANÁ

Dobro da Média

O Paraná registrou o maior crescimento da atividade econômica do Brasil em fevereiro de 2025, com alta de 8,1%. O índice é o dobro da média nacional (4,1%) e supera estados como Goiás (6,6%) e Santa Catarina (5,8%). Os dados são do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), do Banco Central, com levantamento do Ipardes. O indicador antecipa tendências do PIB, com base na produção industrial, comércio, serviços e agropecuária.

Casa do bilhão

A Coprossel, de Laranjeiras do Sul (PR), projeta alcançar R$ 1 bilhão em faturamento até 2026. O crescimento é impulsionado pela agroindústria e pelo mercado de sementes, base do negócio desde 1991. A meta colocaria a cooperativa entre as 21 maiores do Paraná.

Casa do bilhão II

Com receita de R$ 694,2 milhões em 2024, a Coprossel aposta na diversificação para crescer. A cooperativa lançou linha própria de lácteos, ampliou a fábrica de ração e vai triplicar o moinho de trigo. A agroindústria deve representar 30% da receita até 2026.

Plano Safra 2025/26

A Frente Parlamentar Agropecuária (FPA) apresentou na Agrishow suas propostas para o Plano Safra 2025/26. A principal demanda é de aporte público de R$ 25 bilhões para a equalização de juros. Segundo o presidente da FPA, Pedro Lupion, a sugestão foi construída com base nas contribuições das 59 entidades que integram o Instituto Pensar Agro (IPA). “Essa equalização, que é o que de fato custa para os cofres públicos, teria que ter necessidade de pelo menos R$ 25 bilhões”, afirmou

Tecnologia PIB

Curitiba é a segunda capital brasileira com maior peso da tecnologia no PIB. O setor tecnológico representa uma parcela significativa da economia local, impulsionando o desenvolvimento e a inovação. A cidade se destaca por abrigar empresas e startups voltadas à tecnologia da informação. O investimento em infraestrutura e educação contribui para esse cenário. Curitiba consolida-se como um polo tecnológico no país.

União Progressista

A Federação União Progressistas foi oficialmente lançada no Paraná, unindo forças políticas para as eleições de 2026. O senador Sérgio Moro é uma das principais lideranças envolvidas na articulação. A federação busca consolidar uma base sólida para disputar cargos majoritários no estado. Estratégias estão sendo alinhadas para fortalecer a presença política nas regiões paranaenses. A união visa ampliar a representatividade e influência no cenário estadual.

Vacinação nas Escolas

Cascavel iniciou a campanha para vacinar mais de 45 mil estudantes em 169 instituições de ensino. A ação envolve as creches, escolas municipais e colégios estaduais com a aplicação das vacinas contra influenza, febre amarela, covid, HPV, DTP, poliomielite e pneumonia. As carteiras de vacinação são avaliadas para identificar os imunizantes necessários.

Endividados

Um levantamento da Serasa divulgado no final de março deste ano aponta que 57 milhões de brasileiros estão endividados e não têm ciência dessa situação. Deste total, 19 milhões já se encontram negativados, com seus nomes registrados em cadastros de inadimplentes, também sem o seu conhecimento, segundo a instituição. A consulta pode ser feita gratuitamente por meio do CPF em plataformas como Serasa, Boa Vista e SPC Brasil.

No Paraná

No Paraná, a inadimplência entre consumidores está abaixo da média nacional. Em março de 2025, 3.766.560 paranaenses estavam inadimplentes, representando 42% da população adulta do estado. As dívidas somavam mais de R$ 20,9 bilhões, com um valor médio de R$ 5.573,95 por pessoa.

Cai a temperatura

Após a passagem de uma frente fria pelo Sul do país, a semana deve ser marcada por tempo firme e temperaturas baixas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A condição é causada pela presença de uma massa de ar seco e frio que atua na região.

Enem 2025

Foi prorrogado até sexta-feira (02) o prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição do Enem 2025. O pedido deve ser feito até 23h59, exclusivamente no site do Inep. Têm direito estudantes da rede pública, bolsistas integrais e inscritos no CadÚnico ou no programa Pé-de-Meia.