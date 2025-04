Luiz Eduardo reforça serviços essenciais e anuncia investimentos de quase R$ 15 milhões em Pinhalão

Com foco em serviços essenciais, aproximação com a comunidade e início de um amplo programa de obras, o prefeito Luiz Eduardo Vanzeli celebrou os primeiros 100 dias à frente da Prefeitura de Pinhalão com um balanço positivo e repleto de entregas concretas. O destaque é a articulação para o investimento de mais de R$ 15 milhões em infraestrutura, modernização da estrutura pública e valorização da zona rural.

"Assumimos com o compromisso de trabalhar com seriedade e atender o que é básico: saúde, educação, infraestrutura, apoio ao produtor rural e incentivo ao esporte. Transformamos planejamento em ações reais", afirmou o prefeito à Folha Extra.

Saúde mais próxima e humanizada

Uma das principais mudanças foi a transferência do atendimento de urgência para o Hospital Santa Rita de Cássia, que agora oferece internamento e maternidade gratuita. A medida eliminou a necessidade de deslocamentos para outras cidades e trouxe mais conforto aos pacientes.

O agendamento de consultas foi centralizado na UBS Central, eliminando filas de madrugada. A linha de transporte para Jacarezinho foi dividida em dois turnos, agilizando os atendimentos. A contratação de especialistas (ortopedista, pediatra, psiquiatra, etc) reforça o cuidado com a população. Em parceria com municípios vizinhos, Pinhalão articula uma base do SAMU na cidade e um ambulatório regional de especialidades em Ibaiti. As unidades de saúde serão todas reformadas e ampliadas. Novos veículos serão adquiridos ainda este ano.

Maternidade Santa Rita de Cássia agora atende como centro de urgência do município. Foto Divulgação Prefeitura de Pinhalão

Educação com ensino integral e transporte ampliado

Na área da educação, a grande novidade foi a implantação do ensino em tempo integral no CEMEI e na Escola Rosa Maria de Carvalho, que também está passando por melhorias na estrutura física. O transporte escolar foi ampliado com novas rotas e a ampliação do número de universitários beneficiados com transporte foi dobrado: de 26 para 54.

Implantação do ensino em tempo integral no CEMEI e na Escola Rosa Maria de Carvalho - Foto Divulgação Prefeitura de Pinhalão

Infraestrutura: obras saem do papel

A gestão anunciou um pacote de aproximadamente R$ 15 milhões em obras e aquisição de equipamentos. Entre as ações, está a construção do novo prédio da prefeitura, reformas nas unidades de saúde e a tão aguardada pavimentação da estrada da Lavrinha, um sonho antigo da população.“Essa obra valoriza propriedades, facilita o escoamento da produção e dá mais segurança às famílias. Estamos atendendo um pedido histórico”, ressaltou Luiz Eduardo.

Cerca de R$ 4 milhões estão sendo investidos na maior renovação da frota de veículos e maquinários da

história do município - Foto Prefeitura de Pinhalão

Valorização do campo

No campo, a gestão vem se preparando para ampliar o atendimento ao produtor com a criação de vaga no próximo concurso público para técnico agrícola e através do consorcio Civarc e o IDR Paraná contratar mais dois técnicos para atender e ampliar a produção orgânica no município e região. Através do governo do estado será investido 300 mil reais para diversificação agrícola. O projeto de correção de solo com a distribuição de calcário já é uma realidade e os produtores já estão se preparando para serem atendidos. A manutenção e recuperação das estradas tem sido prioridade e o objetivo é no primeiro ano já ter atendido todos os bairros rurais.

A manutenção e recuperação das estradas tem sido prioridade e o objetivo é no primeiro

ano já ter atendido todos os bairros rurais - Foto Prefeitura de Pinhalão

Esporte para todas as idades

O esporte voltou a movimentar a cidade com oficinas em diversas modalidades (futebol, vôlei, pilates, xadrez, lutas), ações para a terceira idade e participação em competições regionais. Eventos inéditos, como a Copa Comerciário e torneios entre bairros, movimentaram a população. Quadras e campos começaram a ser revitalizados e novos projetos estão em andamento.

Transparência e participação

Para marcar os 100 dias, o prefeito promove uma live especial com vídeos institucionais e interação direta com a população.