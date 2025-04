Governador reforça parceria com municípios durante posse da nova diretoria da AMP

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta terça-feira (29) da posse da nova diretoria da Associação dos Municípios Paranaenses (AMP), agora presidida pelo prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto. A cerimônia marcou a abertura do 2.º Encontro de Municípios Paranaenses (Emupar), realizado na UP Experience, em Curitiba. O evento reuniu autoridades estaduais e municipais para discutir políticas públicas e promover a integração entre as esferas de governo.

Durante a solenidade, Ratinho Junior destacou a colaboração entre o Governo do Estado e as prefeituras como fator decisivo para o desempenho econômico do Paraná. Segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira (28), o estado liderou o crescimento das atividades econômicas do país em fevereiro de 2025, com alta de 8,1%. O governador ressaltou a importância de descentralizar recursos e fortalecer a gestão municipal por meio de programas como Asfalto Novo Vida Nova, que já investiu mais de R$ 1 bilhão em pavimentação urbana em 253 cidades, e o Ilumina Paraná, que levará iluminação pública a todos os 399 municípios com aporte de R$ 300 milhões.

Os programas citados são coordenados pela Secretaria de Estado das Cidades (Secid). O secretário Guto Silva enfatizou que encontros como o Emupar são fundamentais para facilitar a execução de políticas públicas, promovendo a troca de experiências entre gestores e acelerando a implementação de projetos nos municípios.

A nova diretoria da AMP para o biênio 2025/2027 é composta por 79 integrantes, incluindo representantes de todas as 19 associações regionais do Paraná. Marcel Micheletto, em sua terceira gestão à frente da entidade, sucede o prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos. Ele ressaltou a parceria com o governo estadual e destacou o desafio de preparar os municípios para as mudanças decorrentes da reforma tributária.

Pela primeira vez na história da AMP, o prefeito de Curitiba integra a diretoria. Eduardo Pimentel assumiu o cargo de diretor de Relações Institucionais e Políticas. A atual composição também registrou a maior participação feminina da história da entidade, com nove prefeitas eleitas.

A expectativa para esta edição do Emupar é de público recorde, com cerca de 3 mil participantes ao longo de dois dias.