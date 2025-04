GIRO PARANÁ

O Programa Agrinho, iniciativa social do Sistema FAEP, celebra 30 anos em 2025 com o tema “Festejando a conexão campo-cidade” e premiações em 15 categorias. Foto: Divulgação/Sistema FAEP

Agrinho 2025

O Programa Agrinho, iniciativa social do Sistema FAEP, celebra 30 anos em 2025 com o tema “Festejando a conexão campo-cidade” e premiações em 15 categorias. A cerimônia de encerramento será no dia 20 de outubro, no Expotrade Pinhais, na RMC. Para mais informações, confira os regulamentos no site sistemafaep.org.br/agrinho.

Força

A Federação União Brasil-Progressistas reuniu cerca de 500 lideranças políticas em Curitiba para demonstrar sua força no estado. Durante o evento, o deputado Ricardo Barros (PP) anunciou a meta ambiciosa de eleger 100 prefeitos nas próximas eleições, aproveitando a base de 84 prefeitos já filiados e o apoio de centenas de vereadores.

Pedágios

Em Ponta Grossa, o presidente Lula (PT) e o governador Ratinho Júnior (PSD) assinaram os contratos dos lotes 3 e 6 do novo sistema de pedágios do Paraná. As concessões, vencidas pelas empresas Via Araucária e EPR Litoral Pioneiro, preveem investimentos de R$ 30 bilhões, com início das obras em 2025.

Reconhecimento

O deputado Alexandre Curi, presidente da Assembleia Legislativa, prestou homenagem ao trabalho do Rotary no Paraná durante sessão especial na Alep. Curi destacou o combate à poliomielite e os projetos sociais desenvolvidos pelos 258 clubes espalhados pelo estado.

Educação Conectada

No aniversário de 253 anos de Guaratuba, a prefeitura lançou o projeto Educação Conectada, que levará internet de alta velocidade a todas as escolas municipais. A iniciativa, financiada com recursos próprios e federais, busca modernizar o ensino público da cidade.

Rumo à COP30

Guaratuba também será palco do Seminário Mudanças Climáticas e COP30, em maio. Organizado com apoio da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Sustentável, o evento reunirá autoridades, especialistas e sociedade civil para debater estratégias ambientais em preparação para a COP30 em Belém.

Nova Orla

No dia 2 de maio, a prefeitura de Guaratuba apresentará à população o projeto de revitalização da orla da cidade. A proposta inclui ações de reurbanização e preservação ambiental e integra as comemorações do aniversário de 253 anos do município.

Ginásio Renovado

A prefeitura de Campo Mourão inaugurou a revitalização do Ginásio JK, com investimentos de R$ 2,3 milhões. As melhorias abrangeram a quadra esportiva, arquibancadas e sistema de iluminação, reforçando o espaço para práticas esportivas e eventos comunitários.

Destaque Nacional

Curitiba se destaca com a segunda maior cobertura de calçadas entre as capitais brasileiras, com 90% das vias urbanas atendidas, segundo o IBGE. Só Florianópolis supera o índice. O dado é fruto de políticas públicas focadas em mobilidade e acessibilidade.

Verão Maior

Os investimentos no programa Verão Maior Paraná superaram R$ 698 milhões no litoral. As ações beneficiaram cidades como Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, com melhorias em infraestrutura, segurança e turismo, além de 14,5 mil licenciamentos ambientais.

Intercâmbio

Uma comitiva da prefeitura de Maringá visitou Ponta Grossa para conhecer projetos de inovação e sustentabilidade. A prefeita Elizabeth Schmidt (UB) recebeu a equipe, que pretende adaptar iniciativas de mobilidade urbana e gestão ambiental para Maringá.

Ajuste nas Contas

O governador Ratinho Júnior (PSD) pretende propor um teto para os repasses constitucionais ao Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e Ministério Público do Paraná. A medida, que visa equilibrar o orçamento estadual, promete gerar intensos debates em 2025.