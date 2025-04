Paraná lidera crescimento econômico no Brasil em fevereiro de 2025

Em fevereiro de 2025, o Paraná registrou o maior crescimento econômico do Brasil, com uma expansão de 8,1%, segundo o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), divulgado pelo Banco Central e levantado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). Esse desempenho foi mais do que o dobro da média nacional, que ficou em 4,1%. O estado superou outros estados que também apresentaram bons resultados, como Goiás (6,6%) e Santa Catarina (5,8%).

O crescimento do Paraná foi substancialmente superior a outros estados importantes da economia brasileira, como São Paulo (3,5%) e Minas Gerais (2,7%). Ao mesmo tempo, o estado se distanciou de locais com resultados negativos, como Rio de Janeiro (-0,1%), Rio Grande do Sul (-1%) e Pernambuco (-1,1%).

O Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) é uma ferramenta do Banco Central que antecipa tendências do Produto Interno Bruto (PIB), analisando dados de diversos setores, como indústria, comércio, serviços e agropecuária. O crescimento expressivo no Paraná é atribuído ao ambiente favorável aos negócios, criado por políticas públicas de incentivo ao setor produtivo e à desburocratização.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior comemorou os números e destacou que, ao longo dos últimos seis anos, o Paraná praticamente dobrou seu PIB, tornando-se a quarta maior economia do Brasil. O forte crescimento no mês de fevereiro reflete o impacto positivo de ações estratégicas, como incentivos fiscais e investimentos em infraestrutura, que têm promovido uma economia aquecida e gerado empregos.

Em fevereiro, o Paraná também bateu recordes na criação de empregos, com quase 40 mil novas vagas, e registrou o maior crescimento nacional do turismo. Além disso, a indústria do estado foi a segunda que mais cresceu no país, o que indica um forte dinamismo econômico.

A combinação da expansão no setor agropecuário, indústria e serviços oferece perspectivas muito positivas para o crescimento do PIB paranaense em 2025, aumentando a confiança para novos investimentos e negócios no estado.