Com geada prevista para esta terça-feira, confira a previsão para as cidades da região

As últimas semanas no Norte Pioneiro e em praticamente todo o Paraná, têm sido de bastante variação meteorológica. Dias de chuva, frio e umidade do ar elevada seguidos por alguns dias de sol e temperaturas elevadas tem feito parte desta semana em diversas cidades, e mais um evento climático está prestes a atingir o Estado nesta terça-feira (29): a primeira geada de 2025.

De acordo com informações divulgadas por Júlia Munhoz, meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo começa a mudar já novamente já nesta segunda-feira (28), sendo que as temperaturas mínimas deverão ser registradas à noite, e não durante o amanhecer.

“O avanço de uma frente fria pelo oceano em direção ao Sudeste do Brasil, no fim de semana, veio trazendo mudanças no tempo no Paraná, e nesta segunda-feira, espera-se maior cobertura de nuvens entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, com possibilidade de garoa e chuva fraca ao longo do dia. A temperatura também começa a cair em todas as regiões”, informa Júlia.

Siqueira Campos e Wenceslau Braz terão as menores temperaturas da região

Segundo as previsões, na metade Norte do Estado, as mínimas devem variar entre 11ºC e 13ºC nas cidades mais frias, sendo que na região do Norte Pioneiro as mínimas ficarão entre 15°C e 19°C. Na cidade de Wenceslau Braz, por exemplo, as temperaturas mais baixas desta terça-feira devem ser registradas entre as 06h00 e 07h00, quando as mínimas devem ficar em 15°C, enquanto em Siqueira Campos esta temperatura deve chegar apenas por volta das 07h00 e subindo gradativamente nas próximas horas.

Para a cidade de Santo Antônio da Platina, as previsões apontam que a temperatura mínima não ultrapassará os 17°C, enquanto em Jacarezinho a mínima deve ser 18°C. Na cidade de Tomazina, a temperatura mais baixa da próxima terça-feira será 16°C, enquanto Japira, Jaboti e Pinhalão poderão chegar a 15°C.

Em Jundiaí do Sul, a temperatura mais baixa deve ser 16°C, enquanto Cornélio Procópio e Carlópolis devem registrar mínimas de 17°C. Já na cidade de Andirá, as mínimas devem ser um pouco mais altas, chegando a 19°C.

Já na região dos Campos Gerais, a cidade de Arapoti já apresenta temperaturas mais baixas. A mínima no município deve ser de 14°C na madrugada desta terça-feira, assim como nas cidades de Jaguariaíva e Sengés, enquanto Ponta Grossa poderá registrar até 13°C.

Para mais informações sobre as previsões para as cidades da região, os moradores podem acessar o site do Simepar e buscar pela cidade desejada.