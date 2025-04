São José da Boa Vista abre Processo Seletivo com salários de até R$ 5,4 mil

Nesta segunda-feira (28), a prefeitura de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro, declarou abertas as inscrições para um Processo Seletivo Simplificado (PSS) com salários de até R$ 5,4 mil. As vagas variam entre cargos de diferentes áreas da saúde, buscando preencher vagas conforme a necessidade do município. As inscrições estão abertas até o dia 20 de maio.

De acordo com as informações contidas no edital do PSS, o processo tem como objetivo preencher três vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis médio, técnico e também superior, separados pela complexibilidade dos trabalhos de cada área. Com todas as oportunidades voltadas para a área saúde, as vagas contam com uma vaga para Técnico em Enfermagem, uma vaga para Auxiliar de Consultório Dentário e também uma vaga para Psicólogo.

Portanto, para participar, é necessário que os interessados comprovem o nível de escolaridade exigido para a função que pretende atuar, além de ter registro no respectivo conselho de classe e atenda a outros requisitos estabelecidos no edital.

Para a vaga de Técnico em Enfermagem, os interessados devem ter o Ensino Médio e o Ensino Técnico Completo, além de estar registrado no Conselho Profissional Competente. Para esta vaga, a remuneração ofertada pela prefeitura é de R$ 2.291,79 mensais, com uma jornada de 40 horas semanais.

Já para a vaga de Auxiliar de Consultório Dentário, os requisitos contam com o Ensino Médio Completo, curso de formação em auxiliar de consultório dentário e o registro no Conselho Profissional Competente. A jornada de trabalho também é de 40 horas semanais, porém o salário é de R$ 1.815,12.

A oportunidade ainda conta com a vaga para Psicólogo, que exige como requisitos o Ensino Superior em Psicologia e o registro no Conselho Profissional Competente. Para esta vaga, a jornada de trabalho também é de 40 horas semanais, mas o salário é de R$ 5.417,04.

Portanto, os interessados em concorrer às vagas disponíveis no PSS, poderão garantir sua inscrição até o dia 20 de maio, através do e-mail [email protected] ou pessoalmente na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura, no horário das 09h às 11h30 e das 13h00 às 17h00.

Os interessados devem enviar no e-mail a ficha de inscrição devidamente preenchida com os dados completos necessários para identificação. A ficha estará disponível para download no site da prefeitura na internet, através do link https://saojosedaboavista.pr.gov.br/.

No e-mail, juntamente com a ficha de inscrição, os candidatos deverão enviar uma cópia do documento de identificação, uma cópia do CPF, uma cópia dos documentos de comprovação de experiência profissional e escolaridade para fins de cômputo da pontuação e classificação dos candidatos.

Para mais informações, os interessados devem acessar o site da prefeitura e conferir o edital de divulgação do PSS.