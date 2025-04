Homem é suspeito de matar amante que estaria grávida do seu próprio filho

Um homem foi preso na tarde deste domingo (27) suspeito de matar uma mulher que estava grávida. A situação aconteceu em Sapopema e, segundo as investigações, o crime seria motivado porque a vítima era amante do suspeito e esperava um filho dele.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 16h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a um acidente em uma trilha na região do Salto das Orquídeas onde uma gestante havia entrado em óbito após sofrer uma queda e bater a cabeça. Diante do chamado, os agentes foram ao local informado para averiguar a situação.

No local, os policiais foram informados que quatro pessoas, entre elas a gestante, estavam realizando uma trilha e, em dado momento, a mulher que seguia atrás das outras três pessoas teria sofrido uma queda, batido com a cabeça e entrado em óbito. Os policiais encontraram a vítima sem sinais vitais, sendo acionadas as equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e IML (Instituto Médico Legal) para dar apoio a ocorrência.

Porém, durante os trabalhos da perícia, foi constatado que a situação não teria sido causada por um acidente, pois o cenário apresentava indícios não compatíveis com uma queda apontando sinais de um possível homicídio. Durante as apurações, os policiais ainda levantaram informações de que um homem que estava com o grupo mantinha um relacionamento extraconjugal com a mulher que estaria grávida dele.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Ele foi mantido em custódia para o avanço das investigações.

Devido a já estar de noite e se tratar de um local de difícil acesso, a equipe do IML realizou a remoção do corpo da vítima na segunda-feira (28). As causas e circunstâncias da morte devem ser apuradas através do exame de necropsia.

O caso segue sendo investigado.