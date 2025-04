Paraná é destaque na abertura da maior feira de Agronegócios da América Latina

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, foi homenageado neste domingo (27) com a Joia do Agro, durante o Agrotalk Show 2025, evento de abertura da Agrishow, realizada em Ribeirão Preto (SP). A honraria reconhece lideranças que contribuem para o fortalecimento e a modernização do agronegócio brasileiro. A cerimônia marcou o início da Agrishow, considerada a maior feira agropecuária da América Latina.

A homenagem reflete o destaque nacional do Paraná na produção sustentável de alimentos e na adoção de tecnologias no campo. O Estado se consolidou como referência em inovação no setor agropecuário, com exportações robustas e políticas de incentivo ao desenvolvimento rural. Segundo dados de 2024, o Paraná exportou US$ 5,3 bilhões em soja, US$ 3,8 bilhões em carne de frango in natura e US$ 1,4 bilhão em farelo de soja. O Estado ampliou sua presença em mercados como China, União Europeia, Emirados Árabes e América do Sul.

Na suinocultura, o Paraná atingiu sua maior participação histórica na produção nacional, com 21,5% dos abates do país. O número de suínos abatidos subiu de 6,9 milhões em 2014 para 12,4 milhões em 2024. O reconhecimento do Paraná como zona livre de febre aftosa sem vacinação pelo Chile abriu novas possibilidades de exportação da carne suína paranaense.

Ratinho Junior destacou iniciativas como o FIDC Agro Paraná, fundo inédito no país que visa ampliar o crédito rural nos 399 municípios do Estado. Com expectativa de alavancar R$ 2 bilhões em financiamentos e gerar até R$ 14 bilhões em investimentos, o fundo pretende modernizar equipamentos, sistemas de irrigação e a logística agrícola.

Outro programa mencionado foi o pacote de R$ 3,7 bilhões voltado à infraestrutura rural, que inclui estradas e maquinários. Entre 2020 e 2024, o governo estadual investiu cerca de R$ 130 milhões por meio do programa Compra Direta Paraná, voltado à aquisição de alimentos da agricultura familiar destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

A Agrishow 2025 reúne representantes de diversos setores produtivos e deve manter o alto fluxo de visitantes registrado na edição anterior, que contou com 195 mil participantes.