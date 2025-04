Homem morre após ser atropelado em rodovia do Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um homem na noite deste domingo (27) na rodovia PR-218 no trecho que passa pelo município de Carlópolis, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30 e envolveu um automóvel VW Gol com placas de Fartura/SP. Conforme os dados colhidos no local, o veículo era conduzido por uma jovem de 20 anos que seguia no sentido Carlópolis a Fartura quando, na altura do km 6 da rodovia, acabou atropelando um homem de 47 anos.

Diante da situação, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para tomar as providências cabíveis ao caso. O condutor do veículo realizou o teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.