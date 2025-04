Com Ratinho Junior, Paraná mostra força na pecuária durante a 90ª ExpoZebu em Minas Gerais

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou neste sábado (26) da abertura da 90ª ExpoZebu, em Uberaba (MG), a maior feira de gado zebuíno do mundo. Com mais de 80 anos de história, a ExpoZebu é um dos eventos mais tradicionais do agronegócio brasileiro e mundial, reunindo criadores, pesquisadores e compradores de diversos países.

Em seu discurso, Ratinho Junior destacou o papel de liderança do Paraná na nova fase da pecuária nacional. Ele lembrou que o Paraná se tornou o maior produtor de proteína animal do Brasil, concentrando 25% da produção nacional de carne bovina, suína e de frango. “Nos tornamos o supermercado do mundo, felizes de contribuir com o agronegócio do país”, disse Ratinho Junior.

O governador também falou sobre o lançamento do FIDC Agro Paraná, o primeiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (Fiagro) 100% público do Brasil, que vai finaciar até R$2 bilhões em projetos para o agronegócio.. A iniciativa tem como objetivo oferecer crédito com taxas competitivas para produtores rurais, cooperativas e agroindústrias, impulsionando o desenvolvimento do setor no estado.

"Lançamos esse Fundo, que será a grande independência na busca por crédito mais barato, além do Plano Safra, para potencializar e ampliar a infraestrutura do agronegócio. Com ele, vamos melhorar a armazenagem, a irrigação, a compra de maquinários e de implementos agrícolas. Tenho certeza de que outros estados também vão se organizar para criar fundos semelhantes, porque isso será muito importante para o setor produtivo do País”, disse.

CRESCIMENTO - O crescimento do setor pecuário do Paraná também é impulsionado pelos resultados expressivos nas exportações. Entre 2023 e 2024, o Estado registrou um aumento de 56,8% nas exportações de carne bovina, saindo de 20,8 mil toneladas para 32,6 mil toneladas exportadas. Em valores, a receita saltou de US$ 90 milhões para US$ 137,4 milhões. Além de consolidar parcerias tradicionais, o estado ampliou o mercado internacional, com novos destinos como Alemanha, Angola, Espanha e México.

Outro diferencial do Paraná é o status sanitário privilegiado. Em 2025, o estado completará quatro anos como área livre de febre aftosa sem vacinação, reconhecido internacionalmente. Esse avanço é resultado de mais de meio século de trabalho conjunto entre o governo estadual, a iniciativa privada e entidades do agronegócio.

CONGRESSO MUNDIAL - Em 2026, o Paraná será sede do Congresso Mundial Brangus 2026, um dos principais eventos técnicos e comerciais da pecuária internacional. O evento acontecerá em Londrina, no Norte do Estado e vai reunir especialistas, criadores e investidores de diversos países e terá como foco o aprimoramento da raça Brangus - um cruzamento entre Angus e Zebu, com alta produtividade em ambientes tropicais e subtropicais como o do Paraná.

EXPOZEBU - Criada em 1935, a ExpoZebu é promovida pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) e é considerada o maior evento mundial da pecuária zebuína. A feira é realizada no Parque de Exposições Fernando Costa, em Uberaba (MG), e se consolidou como ponto de encontro dos maiores pecuaristas do Brasil e do mundo. O evento foi aberto pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e teve a participação também do governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Nesta 90ª edição, a ExpoZebu conta com 2.600 animais zebuínos, número recorde na história da feira, além de cerca de 40 leilões. A estimativa é de que o evento movimente mais de R$ 200 milhões em negócios, superando os resultados da edição anterior.