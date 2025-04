Hilux fica destruída após capotamento no Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito registrado no início da noite deste sábado (26) deixou duas pessoas feridas na rodovia PR855 no trecho que passa pelo município de Bandeirantes, no Note Pioneiro. Uma caminhonete capotou e as vítimas foram levadas ao hospital.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30 e envolveu uma caminhonete Toyota Hilux que transitava pela rodovia PR855. Conforme os dados colhidos no local, o utilitário seguia sentido a BR-369 quando o motorista acabou perdendo o controle da direção e capotou o veículo.

A caminhonete era conduzida por um jovem de 20 anos que estava acompanhado de um homem de 43 anos. Os dois ocupantes ficaram feridos sendo socorridos e encaminhados ao hospital de Andirá para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.