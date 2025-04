Problemas graves no atendimento da Santa Casa de Jacarezinho são denunciados ao Ministério Público

Nesta sexta-feira (25), o presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) e prefeito de Jaboti, Régis Willian Rodrigues Siqueira, juntamente com o presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) e prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, estiveram no Ministério Público para formalizar a entrega de documentos que comprovam a grave situação nos atendimentos prestados pela Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho.

A ação busca evidenciar os descasos e a precariedade no atendimento hospitalar, que impactam diretamente a população dos municípios atendidos pela instituição. Segundo os prefeitos, a situação requer medidas urgentes para garantir a oferta de serviços de saúde dignos e de qualidade à comunidade regional.

A entrega da documentação ao Ministério Público é considerada um passo fundamental na defesa da saúde pública e dos direitos dos cidadãos do Norte Pioneiro do Paraná. O objetivo é que o MP tome as providências cabíveis para corrigir as irregularidades e assegurar o pleno funcionamento da unidade hospitalar.

A AMUNORPI reafirma seu compromisso de continuar lutando pelos direitos da população e pela melhoria dos serviços de saúde na região. A entidade e seus representantes acompanham de perto a situação e reforçam a necessidade de investimentos e de gestão eficiente na Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho.