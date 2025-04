Governo destina quase R$ 3 milhões para fortalecer a Saúde nos municípios do Norte Pioneiro

O governo do Estado do Paraná autorizou um repasse histórico para auxiliar os municípios paranaenses no Fortalecimento da Vigilância em Saúde, o ProVigia. Ao todo, foram liberados R$ 50 milhões para os 399 municípios paranaenses. Para região do Norte Pioneiro, foram quase R$ 3 milhões para os municípios da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho e 11 municípios da R$ 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio. Arapoti, Jaguariaíva e Sengés também estão nesta lista.

De acordo com o governador Ratinho Junior, os recursos fazem parte de um pacote do governo do estado para investimentos na área da Saúde que tem como objetivo ampliar a qualidade dos serviços oferecidos a população e as ações de Vigilância em Saúde. De acordo com o secretário de Saúde Beto Preto, a ação é um compromisso do governo com a saúde dos paranaenses. “Esse pagamento reafirma mais um compromisso do governador Ratinho Júnior com as ações de saúde do Paraná”, comentou.

O valor representa um marco histórico em investimentos na Saúde do Paraná. Criado em 2021, o Provigia substituiu o antigo VigiaSus que encaminhava aos municípios um pacote de cerca de R$ 10 milhões por ano, valor agora que chega a cada dos R$ 50 milhões. “São recursos que os municípios podem aplicar em ações como capacitação das equipes, aquisição de equipamentos e veículos, entre outras melhorias essenciais para melhorar cada vez mais a qualidade dos serviços oferecidos aos pacientes”, comentou o secretário.

Na região do Norte Pioneiro, foram contemplados os municípios de Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz, que fazem parte da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho. Ao todo, são R$ 1,9 milhões para as prefeituras investirem em melhorias na área da Saúde.

Já os 11 municípios da 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio que fazem parte do Norte Pioneiro, sendo eles Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Itambaracá, Nova Fátima, Ribeirão do Pinhal, Santa Mariana, São Jerônimo da Serra e São Sebastião da Amoreira, recebe um montante de R$ 821,9 mil.

Os recursos ainda vão beneficiar a Saúde nos municípios de Arapoti, com R$ 83,6 mil, Jaguariaíva, com R$ 94 mil e Sengés com R$ 32,1 mil.

Os valores somados entre os municípios que fazem parte do Norte Pioneiro e para as três cidades dos Campos Gerais somam uma quantia de quase R$ 3 milhões para reforçar os cofres das prefeituras auxiliando nos investimentos na área da Saúde.

O coordenador chefe da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio, destacou o compromisso que o governador Ratinho Junior tem desempenhado com investimentos em diferentes áreas do Norte Pioneiro, principalmente no que diz respeito a saúde da população. "Esses recursos representam o compromisso do Governador Ratinho Junior em promover o fortalecimento da Saúde Pública na região do Norte Pioneiro, auxiliando os municípios a promover um melhor atendimento a população", Comentou Daio.