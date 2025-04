Suspeito com tornozeleira é preso agredindo a esposa

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

No local, os policiais se depararam com o suspeito bastante alterado e o mesmo foi preso em flagrante agredindo a esposa. Além disso, foi constatado que o agressor fazia uso de tornozeleira eletrônica.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 17h00 a equipe recebeu um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde uma mulher estava sendo agredida pelo marido na Rua Beto Leal. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (24) em flagrante pelo crime de violência doméstica. A ocorrência foi registrada no município de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro.

