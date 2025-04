Governo capacita técnicos do Norte Pioneiro sobre CadÚnico e Bolsa Família

Profissionais do município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná, participam a partir desta quarta-feira (23) de uma capacitação voltada às atualizações do Cadastro Único (CadÚnico) e do programa Bolsa Família. A formação, promovida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), segue até sexta-feira (25) e faz parte de uma série de treinamentos regionais realizados em todo o estado.

A capacitação é ministrada pela equipe técnica da Sedef e tem como objetivo atualizar e padronizar os procedimentos adotados pelos municípios, diante das recentes mudanças no sistema de gestão dos programas sociais. O foco principal é qualificar gestores e profissionais que atuam diretamente no atendimento à população em situação de vulnerabilidade social, promovendo o acesso eficiente aos benefícios sociais.

Além de Cornélio Procópio, outras cidades também participam da iniciativa. Profissionais de Guarapuava, na Região Central, passarão pelo curso entre os dias 7 e 9 de maio. Já os técnicos de Capanema, Pinhais e Cianorte já concluíram a formação. Ao todo, estima-se que mais de 450 servidores municipais responsáveis pelo CadÚnico e Bolsa Família participem dos treinamentos promovidos nas cinco regionais do estado.

Durante a capacitação, os participantes recebem orientações sobre a atualização de dados cadastrais, funcionamento dos novos sistemas, uso das plataformas de gestão e revisão dos critérios de elegibilidade. A formação é presencial e inclui atividades práticas, além da possibilidade de esclarecimento de dúvidas com especialistas da Sedef.

O secretário estadual do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, destacou a importância da qualificação contínua dos profissionais para garantir um atendimento mais eficaz. Segundo ele, a integração entre Estado e municípios tem gerado resultados positivos e reforça o compromisso com as políticas públicas voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade.

O prefeito de Cornélio Procópio, Raphael Dias Sampaio, também participou da abertura do evento e ressaltou o valor da troca de experiências entre os profissionais. Ele destacou que o momento é importante para discutir estratégias de atendimento às populações mais carentes e reforçar o papel do Estado como agente de apoio social.

As capacitações buscam aprimorar a gestão local do CadÚnico e do Bolsa Família, promovendo maior eficiência no cadastramento, na atualização cadastral e na concessão dos benefícios às famílias paranaenses.