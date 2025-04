Briga entre caminhoneiros termina com irmãos mortos no Paraná

Uma briga envolvendo caminhoneiros terminou com a morte de dois deles na manhã desta sexta-feira (25), em Ponta Grossa. O duplo assassinato ocorreu no pátio de uma empresa de logística localizada na Rua Guilherme Wiecheteck, no Distrito Industrial, por volta das 06h30.

De acordo com informações fornecidas pela polícia, as vítimas foram esfaqueadas. Um dos homens morreu na hora. Outro ainda foi atendido no local por socorristas do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e também faleceu no pátio da empresa.

Em nota divulgada ao Diário dos Campos, a Polícia Militar informou que a confusão começou por conta de uma briga de trânsito. “No local, dois caminhoneiros estavam aguardando para descarregar soja no pátio da empresa quando se envolveram em uma discussão de trânsito com outro caminhoneiro, que trafegava em sentido contrário e estava trancando a passagem”, informou.

“A discussão evoluiu para agressões, sendo que o autor, armado de faca, esfaqueou os dois caminhoneiros, os quais vieram a óbito”, acrescentou a corporação.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para atendimentos médicos antes de seguir à 13ª Subdivisão Policial (SDP).

Vítimas eram irmãos

Segundo a PM, os dois caminhoneiros mortos eram irmãos. Gilberto Vasconcelos tinha 53 anos e Josiel Vasconcelos, 40. Ambos são paranaenses.

Já o suspeito preso é de Minas Gerais e tem 41 anos.