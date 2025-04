GIRO PARANÁ

Uma massa de ar polar deve intensificar o frio no Paraná a partir de terça-feira (29), com mínimas previstas de até 6 °C na região centro-sul. Foto: Ari Dias/AEN

Frio no Paraná

Uma massa de ar polar deve intensificar o frio no Paraná a partir de terça-feira (29), com mínimas previstas de até 6 °C na região centro-sul. Segundo o Simepar, General Carneiro será um dos municípios mais afetados pela queda de temperatura. O fenômeno marca o avanço do outono com características típicas do inverno.

Senado

Com a decisão de Oriovisto Guimarães (PSDB) e Flávio Arns (PSB) de não buscar reeleição, duas vagas no Senado do Paraná estão em aberto, gerando uma disputa entre candidatos “institucionais” e uma outsider. Curiosamente, o nome de Álvaro Dias (Podemos), com grande votação nas últimas eleições, foi excluído das pesquisas. Caso o governador Ratinho Junior (PSD) opte pelo Senado em vez da Presidência, ele garante uma vaga, deixando a outra para candidatos como Felipe Barros (PL), Cristina Graeml (Podemos) e, talvez, Alvaro Dias.

Café Cultural

A Escola Judiciária Eleitoral promove na segunda-feira (28), às 16h, o 30º Café Cultural. O tema desta edição será a “Constitucionalismo Digital”. O Café Cultural, que será conduzido pelo doutor João Victor Archegas, acontecerá no endereço Rua: João Parolin, 224, também será transmitido ao vivo, pelo Youtube do TRE-PR

Inspeção

Em maio, o Conselho Nacional de Justiça realiza mais uma inspeção no Tribunal de Justiça do Paraná, avaliando setores administrativos e judiciais, além de cartórios e varas de nove cidades da região metropolitana e 17 do centro de Curitiba. A inspeção será de 19 a 23 de maio, com foco na produtividade dos desembargadores e tempo de tramitação dos processos.

Fusão

O PSDB e o Podemos devem anunciar a fusão entre os dois partidos na próxima terça-feira, 29. A nova sigla terá a presidência de Renata Abreu (Podemos) nos primeiros dois anos, seguida por Marconi Perillo (PSDB). A aliança, que pode incluir ainda o Solidariedade, formará uma bancada de 33 deputados, sete senadores e três governadores, com o comando alternado entre os partidos. O deputado Beto Richa (PSD) é o nome mais cotado para presidir a nova legenda no Paraná.

Mabel no PP

O PP anunciou a filiação da deputada estadual Mabel Canto, eleita pelo PSDB, que assina sua ficha no partido na próxima segunda-feira (28). Mabel, líder da bancada feminina na Assembleia Legislativa e destaque nas pautas de direitos das mulheres, desenvolvimento regional e transparência, reforça o time do partido, que já é a segunda maior força política no Paraná. A filiação será na sede do PP em Curitiba com a presença de lideranças estaduais e nacionais. Com a chegada de Mabel, a bancada estadual do PP passa a contar com sete parlamentares na Alep.

Codesul

O vice-governador Darci Piana (PSD) representou o Paraná na reunião do Codesul, em Brasília, que reúne também Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Durante o encontro, foi apresentado o plano “Visão Regional 2040” e assinado um memorando com o Banco Mundial para criar um sistema integrado de monitoramento climático e gestão de riscos. O planejamento define ações coordenadas em áreas como meio ambiente, educação e segurança, visando o desenvolvimento regional e a resposta a emergências climáticas.

Pavimentação

O Paraná já pavimentou 1,6 mil km de estradas rurais desde 2019, com R$ 1,5 bilhão em investimentos. O programa Estradas da Integração responde por 1.350 km desse total, beneficiando 100 mil famílias e impulsionando a economia local. Novos trechos, como em Pinhalão e Ibiporã, melhoraram o escoamento agrícola e atraíram empresas. A meta agora é pavimentar mais 1 mil km com aporte de R$ 2 bilhões.

Idosos

Curitiba sediou a 2ª Reunião Descentralizada do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. O encontro reuniu representantes de todo o país para debater políticas públicas e preparar as conferências estadual e nacional. Curitiba aderiu ao programa Cuida Mais Paraná, voltado ao envelhecimento ativo. A capital tem 320 mil idosos e integra a Rede Global de Cidades Amigas da Pessoa Idosa.

Tecnologia

As universidades estaduais, por meio do programa Projetek, desenvolveram 87 projetos de obras públicas para 59 cidades, uma economia de R$ 8,8 milhões. O programa oferece serviços técnicos em diversas áreas, como saúde e educação, utilizando a metodologia BIM para otimizar recursos e qualificar estudantes. Os projetos abrangem desde reformas de escolas até sistemas de drenagem e acessibilidade, beneficiando as comunidades locais e promovendo o desenvolvimento regional.

Lavagem de dinheiro

O Gaeco cumpriu nove mandados de busca e apreensão e 22 mandados de medidas cautelares na Operação Proteus, que investiga a cúpula da Cativa (Cooperativa Agroindustrial de Londrina) por apropriação indébita, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que os envolvidos desviaram mais de R$ 18 milhões da venda de parte da Confepar Agro-Industrial para a Lactalis, utilizando empresas fictícias para justificar o desvio. A operação também identificou aquisições de imóveis e veículos de luxo pelos investigados, e o Judiciário determinou o sequestro de R$ 20 milhões, além de medidas cautelares como monitoração eletrônica e suspensão das atividades na cooperativa.