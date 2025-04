PM intensifica fiscalização contra motos barulhentas na região

Com foco no combate a irregularidades no trânsito e perturbação do sossego, o 2º Batalhão da Polícia Militar do Paraná tem intensificado ações de fiscalização no Norte Pioneiro. As operações visam coibir práticas como escapamentos abertos, ruídos excessivos, manobras perigosas e condutores sem habilitação. As abordagens recentes resultaram na apreensão de motocicletas em diversos municípios da região.

Na noite de 23 de abril, em Wenceslau Braz, uma Honda CG 160 Fan foi recolhida após ser flagrada com ruído excessivo. O condutor não possuía CNH. No mesmo dia, em Salto do Itararé, um motociclista fugiu da abordagem policial, mas foi localizado e teve sua Honda CG 125 Titan apreendida por pendências administrativas.

Em Ibaiti, uma JTA/Suzuki Bandit 650 foi interceptada com irregularidades como escapamento sem silenciador, placa dobrada e ausência de retrovisores. O condutor, sem CNH, foi liberado, mas o veículo foi removido ao pátio da 3ª Companhia da PM.

No município de Abatiá, uma Honda CG 150 com dois menores de idade foi abordada durante bloqueio na Avenida João Carvalho de Melo. O Conselho Tutelar foi acionado e a motocicleta, com pendências administrativas, foi recolhida.

Em Ribeirão Claro, uma motocicleta foi apreendida após ser flagrada com ruído alto. O condutor não era habilitado. Já em Santo Antônio da Platina, duas ocorrências foram registradas: uma por “corte de giro” na Rua 19 de Dezembro e outra durante a Operação Baixa Criminal III, na Rua Marechal Floriano Peixoto. Em ambos os casos, as motocicletas foram apreendidas por irregularidades, e os Autos de Infração de Trânsito foram lavrados.

A Polícia Militar destaca que as fiscalizações seguem intensificadas com o objetivo de preservar a segurança e o bem-estar da população.