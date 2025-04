Ministério Público cumpre mandados contra organização criminosa no Norte Pioneiro

O Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, realizou na manhã desta quinta-feira (24) a Operação Dark Shield II, com foco no combate ao tráfico de drogas na região do Norte Pioneiro. A ação resultou no cumprimento de três mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca domiciliar nos municípios de Cornélio Procópio e Uraí.

As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal de Cornélio Procópio e contaram com o apoio do 18º Batalhão da Polícia Militar, do canil da Companhia de Choque do 5º BPM de Londrina e do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar.

A investigação conduzida pela 2ª Promotoria de Justiça apura a existência de uma associação criminosa com atuação regional, voltada ao tráfico de entorpecentes. Segundo o MPPR, o grupo é responsável por trazer drogas para Cornélio Procópio, de onde seriam distribuídas para outros municípios da região.

Durante o cumprimento dos mandados, além das prisões de suspeitos de integrarem a organização criminosa, foram apreendidos entorpecentes e outros elementos que devem reforçar a continuidade das investigações. O material recolhido será analisado para aprofundar a identificação dos envolvidos e o mapeamento das rotas utilizadas pela quadrilha.

A Operação Dark Shield II é uma continuidade das ações do Ministério Público no combate ao tráfico de drogas e à atuação de grupos criminosos no interior do estado. As investigações seguem em sigilo para não comprometer os próximos passos do trabalho investigativo. As autoridades não divulgaram os nomes dos presos nem o tipo e a quantidade das drogas apreendidas até o momento.