Mulher abandona casa após ser agredida com calça jeans e paulada pelo marido

Uma mulher teve de abandonar sua residência após sofrer agressões do marido. O caso foi registrado na noite da última terça-feira (22) e comunicado a Polícia Militar nesta quarta-feira (23).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada no Conjunto Ana Rosa. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, esta passou a relatar que teve de deixar sua residência após ser agrida pelo marido. Segundo ela, o homem utilizou uma calça jeans molhada e um pedaço de pau para lhe agredir. A vítima ainda contou que o caso aconteceu na noite da terça-feira, mas devido a estar com medo do suspeito, só acionou a polícia nesta quarta-feira.

Frente aos fatos, como o suspeito não foi localizado a vítima foi orientada sobre as medidas cabíveis a situação.