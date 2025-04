Governo investe R$ 1,6 milhão para ciclovia em Salto do Itararé

A Prefeitura de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, recebeu na terça-feira (22) a autorização do Governo do Estado para licitar a obra de pavimentação de uma ciclovia no município. O investimento total previsto é de R$ 1.692.859,23. Deste valor, R$ 1.580.000,00 serão repassados por meio de transferência voluntária da Secretaria Estadual das Cidades (Secid), recurso a fundo perdido, ou seja, que não exige devolução ao tesouro estadual. A diferença será custeada como contrapartida do município.

A ciclovia será implantada em um trecho da Rodovia PR-424, entre o portal da cidade e o trevo de acesso à PR-151, totalizando uma área de 6.653,35 metros quadrados. O projeto inclui serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, pavimentação em concreto, instalação de meio-fio e sarjeta, urbanização, sinalização de trânsito e ensaios de controle tecnológico.

O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, destacou que a obra integra os esforços do Governo do Paraná para melhorar a infraestrutura urbana nos municípios. Segundo ele, o objetivo é proporcionar qualidade de vida à população, oferecendo novas opções de mobilidade e garantindo segurança no deslocamento diário da população.

Para o prefeito Claudeci José de Oliveira, a ciclovia trará benefícios diretos à população. Ele afirmou que a iniciativa promove deslocamento com mais segurança e conforto, além de reforçar a parceria entre o município e o Governo do Estado para a execução de obras estruturantes.

Salto do Itararé também está inserido no programa estadual “Asfalto Novo, Vida Nova”, que tem como foco a pavimentação de vias urbanas em municípios com até 50 mil habitantes. Por meio deste programa, o município foi contemplado com R$ 4,9 milhões em recursos para obras de pavimentação em diferentes regiões da cidade e no Distrito de Campo do Alecrim. De acordo com a administração municipal, 90% das obras já foram executadas. O programa prevê R$ 1,6 bilhão em investimentos em 363 municípios paranaenses.