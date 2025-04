Como verificar se houve desconto indevido ou fraude no benefício do INSS

O escândalo do INSS que veio à tona nesta semana com desvio superior a R$ 6 bilhões colocou segurados da instituição em sinal de alerta. A folha preparou uma matéria para que os beneficiários possam identificar descontos indevidos em seus benefícios previdenciários. Esses descontos podem estar relacionados a empréstimos consignados não autorizados, filiações automáticas a associações ou sindicatos, ou mesmo a fraudes envolvendo dados pessoais. Para evitar prejuízos e garantir a regularidade dos repasses, é importante saber como consultar o extrato do benefício e quais medidas tomar em caso de irregularidades.

A forma mais rápida e segura de verificar se há descontos indevidos é por meio do extrato de pagamento do INSS. O documento detalha todos os valores pagos mensalmente e também discrimina eventuais descontos, como empréstimos consignados, mensalidades de associações, pensões alimentícias e outros débitos autorizados.

Esse extrato pode ser acessado pelo aplicativo Meu INSS, disponível para celulares com sistemas Android e iOS, ou pelo site oficial meu.inss.gov.br. O segurado deve fazer login utilizando a conta Gov.br. Caso não tenha uma, é possível criar gratuitamente no próprio site. Após o acesso, basta procurar a opção “Extrato de Pagamento” para visualizar as informações.

No extrato, o segurado pode conferir detalhadamente cada desconto aplicado no valor do benefício. Se houver alguma cobrança que não foi autorizada, como uma associação desconhecida ou um empréstimo não contratado, o beneficiário pode estar diante de um desconto indevido ou fraude.

Ao identificar qualquer inconsistência, o primeiro passo é registrar uma reclamação diretamente pelo Meu INSS, utilizando a opção “Novo Pedido” e, em seguida, buscando por “Revisão” ou “Descontos Indevidos”. Também é possível entrar em contato pela Central de Atendimento 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Outra recomendação é entrar em contato diretamente com a instituição responsável pelo desconto suspeito, como bancos ou entidades citadas no extrato. O segurado pode solicitar esclarecimentos e, se necessário, o cancelamento da cobrança. Em casos de empréstimos não reconhecidos, o Procon e o Banco Central também podem ser acionados para registrar queixas.

Se houver indícios de fraude, como uso indevido de dados pessoais para contratação de serviços financeiros, é importante registrar um boletim de ocorrência na polícia e comunicar o INSS. Em situações que envolvam uso indevido do CPF, o cidadão pode ainda consultar o site do Banco Central (Registrato) para verificar se há contratos de crédito em seu nome em diferentes instituições financeiras.

Outra ferramenta importante é a opção “Extrato de Empréstimos Consignados”, também disponível no Meu INSS. Nela, o beneficiário pode conferir todas as operações de crédito contratadas com desconto em folha de pagamento. Caso identifique contratos desconhecidos, é possível tomar providências legais para a suspensão imediata das cobranças.

Pessoas idosas e aposentados são os principais alvos de fraudes envolvendo descontos indevidos no benefício previdenciário. Por isso, é fundamental que familiares e cuidadores estejam atentos a movimentações incomuns nos valores recebidos e ofereçam suporte para acompanhar mensalmente os extratos e autorizações de débitos.

Além do aplicativo e do site, o atendimento presencial nas agências do INSS também pode ser utilizado para esclarecimentos. O agendamento pode ser feito previamente pelo aplicativo ou pela Central 135.

A verificação regular do extrato do INSS é uma prática recomendada para todos os beneficiários, independentemente da idade ou tipo de benefício. Ela permite o acompanhamento preciso dos valores recebidos e a identificação precoce de irregularidades, evitando perdas financeiras e transtornos administrativos.