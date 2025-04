Fontes revelam que prefeito de São José da Boa Vista sabia da transferência dos valores da saúde

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (24) uma operação policial que investiga um desvio de verbas do SUS de quase R$ 300 mil e tem como principais alvos dois secretários municipais da prefeitura de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro. Após a ação, o Executivo Municipal emitiu uma nota atribuindo a fraude a um “ataque hacker”, mas uma fonte revelou a reportagem que o prefeito autorizou a transação.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Federal, o caso foi comunicado a PF em dezembro de 2024 pela própria prefeitura informando que o valor de R$ 288,3 mil havia sido subtraído de uma conta do Executivo Municipal. Ainda segundo a prefeitura, a situação seria relacionada a uma fraude eletrônica.

As diligências sobre o caso ainda apontam que o valor foi desviado em um único dia para contas jurídicas nas cidades de Guarapuava e Joinville.

Com isso, a equipe da PF cumpriu na manhã desta quinta-feira seis mandados de busca e apreensão na prefeitura de São José da Boa Vista, nas residências dos secretários de Saúde, Sandra Regina Pereira de Souza, e de Finanças, João Carlos de Oliveira Junior, e dos responsáveis pelas contas que receberam o dinheiro. Também foi cumprida a decisão judicial de afastamento do secretário de Finanças do município.

Após a operação, a prefeitura municipal de São José da Boa Vista emitiu uma nota falando sobre os supostos desvios que foram atribuídos a um “ataque hacker”. Conforme o documento, em dezembro de 2024 o Executivo municipal teria sido vítima de um furto de recursos após as contas da Caixa Econômica Federal terem sido invadidas.

A nota ainda informa que, desde o ocorrido, a prefeitura tem tomado as providências junto as autoridades competentes para esclarecimento dos fatos e que a ação da Polícia Federal na sede da prefeitura faz parte do inquérito policial que apura os supostos crimes. A prefeitura espera que os responsáveis sejam identificados, punidos e o dinheiro recuperado.

Apesar disso, durante as investigações a Polícia Federal descobriu que, na verdade, os valores haviam sido desviados por servidores da prefeitura autorizados. Além disso, a PF destacou que o processo só poderia ter sido feito por meio de assinatura eletrônica múltipla que é pessoal e intransferível, sendo restrita aos servidores do município. Uma fonte ainda informou a reportagem que os valores foram transferidos com autorização do prefeito.

Ainda segundo as apurações realizadas pela Polícia Federal, no ano de 2024 a prefeitura recebeu cerca de R$ 2,7 milhões do Fundo Nacional de Saúde, sendo que os valores desviados das contas do município em um único dia representam mais de 10% do valor anual, o que representa sérios prejuízos para população.