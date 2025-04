Polícia Federal investiga desvio de quase R$ 300 mil do SUS em São José da Boa Vista

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (24) de abril, a Operação Ilusão de Ótica, com o objetivo de apurar o desvio de recursos públicos federais do Sistema Único de Saúde (SUS), repassados pelo Ministério da Saúde ao Município de São José da Boa Vista, no Paraná. As investigações começaram após a própria Prefeitura comunicar, em dezembro de 2024, a subtração de R$ 288.372,12 de contas bancárias da administração municipal mantidas na Caixa Econômica Federal.

Inicialmente, o município atribuiu o ocorrido a uma possível fraude eletrônica. No entanto, conforme apurado pela Polícia Federal, o desvio foi executado por funcionários da própria administração pública municipal, com o uso de assinatura eletrônica múltipla, de caráter pessoal e intransferível. O acesso e a autorização para uso dessas assinaturas estavam restritos a servidores públicos da Prefeitura.

Os valores desviados foram transferidos para contas de duas empresas situadas nas cidades de Guarapuava, no Paraná, e Joinville, em Santa Catarina. Um dos beneficiários realizou, no mesmo dia do desvio, dois agendamentos de saque no valor de R$ 100 mil cada, conforme identificado pela investigação.

Para aprofundar as apurações, a Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram nas Secretarias Municipais de Finanças e de Saúde de São José da Boa Vista, nas residências dos respectivos secretários e nos endereços dos responsáveis pelas empresas destinatárias dos recursos. Também foi determinada pela Justiça a suspensão do exercício da função pública do Secretário de Finanças do município.

Segundo estimativas da investigação, o montante desviado representa mais de 10% do total de repasses anuais recebidos por São José da Boa Vista por meio do Fundo Nacional de Saúde. A Polícia Federal segue com as diligências para detalhar a participação dos envolvidos e o destino dos recursos públicos transferidos.

A operação está sendo conduzida com o apoio do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, e pode resultar em responsabilizações administrativas, civis e criminais dos investigados.