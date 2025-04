GIRO PARANÁ

Importador

O Chile passará a importar carne suína do Paraná após reconhecer o estado como zona livre de febre aftosa sem vacinação. A decisão foi antecipada pelo ministro chileno Esteban Valenzuela e será formalizada durante a visita do presidente Gabriel Boric ao Brasil. A medida fortalece o comércio agropecuário entre os dois países.

Nova parceria

Para o secretário paranaense Márcio Nunes, o reconhecimento chileno representa um marco para o setor suinícola do estado. A nova parceria deve gerar empregos, aumentar a renda de produtores e abrir portas para mais exportações. Em 2024, o Paraná respondeu por 21,5% do abate nacional de suínos.

ExpoFrísia

Os visitantes da 18ª ExpoFrísia terão acesso às tendências do agronegócio na Arena Digital Agro, ambiente que contará com palestras técnicas e iniciativas para comunicação e inovação. O espaço estará aberto ao público nos dias 24 e 25 de abril, no Pavilhão de Exposições Frísia, anexo ao Parque Histórico de Carambeí (PR). A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Troca Partidária

O deputado Vermelho oficializou sua saída do PL e filiação ao PP em cerimônia realizada em Brasília. A mudança partidária ocorre com a anuência do PL, sem prejuízo ao mandato parlamentar. Vermelho afirmou que a decisão visa alinhar-se a projetos políticos mais afinados com suas propostas. A filiação fortalece a bancada do PP na Câmara dos Deputados. A expectativa é de que o deputado assuma novas funções dentro do partido.

Melhorias

A população de Iguatu (PR) vai receber dois novos veículos destinados pelo Governo do Estado por meio de indicação do deputado estadual Gugu Bueno, que também é 1º secretário da Assembleia Legislativa do Paraná. Os automóveis serão utilizados pelas secretarias de Saúde e de Esportes, contribuindo diretamente para a melhoria da mobilidade das equipes, agilidade nos atendimentos e ampliação dos serviços no município.

ExpoApras 2025

Na abertura da ExpoApras 2025, o governador em exercício Darci Piana (PSD) destacou a importância do setor supermercadista para o Paraná. A feira em Pinhais reúne 450 marcas expositoras e espera mais de 60 mil visitantes. Piana ressaltou o papel do estado como fornecedor de alimentos para o Brasil e o mundo. A expectativa é de faturamento superior a R$ 1 bilhão durante o evento. A Ceasa Paraná também participa, promovendo encontros entre atacadistas e supermercadistas.

Contorno Noroeste

O edital para o Contorno Noroeste de Pato Branco foi vencido por um consórcio de empresas e será responsável pela elaboração do projeto e execução da obra, orçada em R$ 148,9 milhões. O lote 2 do contorno terá 14,34 km e incluirá um viaduto no entroncamento com a PRC-158. A obra visa melhorar a infraestrutura e logística da região. O investimento é considerado estratégico para o desenvolvimento local.

Avanços Econômicos

Darci Piana apresentou os avanços econômicos do Paraná a autoridades argentinas. O encontro, realizado no Palácio Iguaçu, contou com secretários de províncias, lideranças empresariais e diplomatas da Argentina. Piana destacou os recordes de exportações e investimentos privados desde 2019. A Argentina é o terceiro principal destino dos produtos paranaenses, com US$ 1,2 bilhão exportado em 2024. O Paraná reforça sua posição como parceiro estratégico na América do Sul.

Centrais Cidadãs

Consórcios apresentaram propostas para a instalação de 20 Centrais de Atendimento ao Cidadão em 18 municípios do Paraná. A sessão de abertura das propostas comerciais ocorreu nesta terça-feira (22). As centrais integrarão diversos serviços públicos estaduais em um único local. O investimento máximo previsto é de R$ 950,7 milhões ao longo de cinco anos. As propostas apresentadas indicam redução no valor total a ser pago.

Compra Direta

O programa Compra Direta Paraná já distribuiu 19 mil toneladas de alimentos adquiridos da agricultura familiar. Desde de 2020, o governo estadual investiu R$ 130 milhões na iniciativa, transformada em política pública permanente. Os produtos são entregues a entidades da rede socioassistencial, garantindo segurança alimentar. Para 2025, a previsão é destinar R$ 70 milhões para novas aquisições. O programa fortalece pequenos produtores e combate a insegurança alimentar.

Mês da Agricultura

A Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei que cria o “Mês da Conscientização sobre a Defesa da Agricultura”. A proposta visa promover ações educativas e de valorização do setor agrícola. O mês escolhido para as atividades será setembro, coincidindo com o início da primavera. O projeto segue para votação em plenário. A iniciativa busca fortalecer a importância da agricultura para o estado.