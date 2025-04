Casal é preso transportando drogas em carro com duas crianças no Norte Pioneiro

Na tarde desta quarta-feira (23), um casal foi preso na PR-323, no Norte Pioneiro, por estar transportando diversas porções de maconha no porta-malas do carro. A situação foi registrada no município de Cornélio Procópio.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Estadual, uma equipe estava realizando uma operação na rodovia quando a situação foi registrada. Durante a operação, os policiais revistaram o carro, onde encontraram diversas porções de maconha no porta-malas do veículo.

O casal, que também levava duas crianças dentro do veículo, foi preso em flagrante por estar transportando os entorpecentes e foram encaminhados para a Delegacia Civil de Cornélio Procópio para as devidas providências cabíveis ao caso.

Devido ao fato de duas crianças também estarem dentro do veículo em que o casal transportava as drogas, o Conselho Tutelar também foi acionado. O casal permanecerá à disposição da Justiça.