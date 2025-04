Bandeirantes vai sediar a primeira etapa da Fase Regional dos Jogos Escolares do Paraná 2025

Na próxima semana, a cidade de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, será um dos palcos da primeira etapa da Fase Regional da 71ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS). O município está listado entre as 15 cidades do Estado que vão sediar esta etapa da competição, que é considerada uma das mais aguardadas no meio escolar. Em busca da qualificação para as próximas fases do campeonato, os estudantes do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Cornélio Procópio vão ao município em busca de vitórias.

Sendo uma das maiores tradições da comunidade escolar paranaense, os Jogos Escolares do Paraná prometem agitar o Estado nos próximos dias, com disputas esportivas em diversas modalidades, buscando promover o espirito competitivo e esportivo dos alunos. Em Bandeirantes, estudantes de 19 cidades vão competir, buscando a qualificação para as fases do macrorregional e também do estadual.

Na cidade, os Jogos Escolares voltam após 12 anos da última vez em que o município sediou o evento e, para o prefeito Jaelson Ramalho Matta, a volta dos JEPS no município é um marco histórico. “Trazer os Jogos Escolares de volta para Bandeirantes é um marco para nossa cidade. Estamos investindo no esporte como ferramenta de transformação social e acreditamos que este evento será um grande impulso para o comércio local e para o desenvolvimento dos nossos jovens atletas", afirma o prefeito.

As escolas que vão disputar a primeira fase em Bandeirantes são das cidades de Assaí, Bandeirantes, Congoinhas, Cornélio Procópio, Itambaracá, Jataizinho, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sertaneja e também da cidade de Uraí.

De acordo com as informações da Secretaria de Estado de Esporte, a primeira etapa da competição terá início no dia 02 de maio, e se estende até o dia 07. Além de Bandeirantes, outras 14 cidades do Paraná receberão a primeira fase, sendo elas Sengés, Rio Negro, Roncador, Corbélia, Cianorte, Boa Esperança Iguaçu, Rancho Alegre D’ Oeste, Teixeira Soares, Ivaiporã, Nova Londrina, Piraí do Sul, Palmital, Palotina e Laranjeiras do Sul.

Já a segunda etapa da Fase Regional começa no dia 16 de maio, nas cidades de Jandaia do Sul, Campo Magro, Jesuítas, Marmeleiro/Renascença, São Miguel do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Pinhalão, Jacarezinho, Ibiporã, Astorga, Matinhos, Terra Rica, Clevelândia, Telêmaco Borba, Pérola e União da Vitória.