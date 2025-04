Paraná apresenta potencial econômico a autoridades argentinas no Palácio Iguaçu

O governador em exercício do Paraná, Darci Piana, recebeu nesta terça-feira (22), no Palácio Iguaçu, autoridades diplomáticas da Argentina, secretários de províncias e representantes empresariais para apresentar os indicadores econômicos do Estado. A reunião teve como foco o fortalecimento das relações comerciais entre o Paraná e o país vizinho, com destaque para o desempenho do setor agropecuário e os investimentos privados realizados nos últimos anos.

Durante o encontro, Piana ressaltou a posição estratégica do Paraná como polo logístico e produtivo da América do Sul. Ele destacou o Estado como um dos maiores exportadores de alimentos do mundo e um dos principais centros industriais da região. A Argentina é atualmente o terceiro maior destino das exportações paranaenses, totalizando US$ 1,2 bilhão em 2024, atrás apenas da China e dos Estados Unidos.

A pauta de exportação para o mercado argentino é diversificada, com automóveis liderando as vendas (US$ 223 milhões), seguidos por papel (US$ 64 milhões), energia elétrica (US$ 55 milhões), tratores (US$ 50 milhões) e carne suína congelada (US$ 33 milhões). Esses produtos refletem o alto valor agregado da produção paranaense e a complementaridade das economias dos dois países.

O cônsul da Argentina no Paraná, Eduardo Leone, enfatizou que a relação comercial entre os países é estratégica e baseada em cooperação. Segundo ele, as economias de Brasil e Argentina se complementam, o que contribui para a competitividade bilateral.

Em 2024, o Paraná exportou US$ 14,2 bilhões em alimentos e bebidas para 176 países. O desempenho recorde no abate de aves e suínos foi um dos destaques do ano, com 2,2 bilhões de aves e 12,4 milhões de suínos abatidos. O Estado lidera a produção nacional de aves e ocupa a segunda posição no abate de suínos, atrás apenas de Santa Catarina.

Desde 2019, o Paraná atraiu mais de R$ 300 bilhões em investimentos privados, impulsionando a geração de empregos e o desenvolvimento econômico regional. O ambiente de negócios favorável tem estimulado empresas de diferentes setores a expandirem suas operações no Estado. Em 2024, o Paraná registrou a menor taxa de desocupação da história, com 3,3%, refletindo o crescimento sustentável da economia estadual.